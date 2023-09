WWE Superstars ने पूर्व चैंपियन के दोबारा The Bloodline में शामिल होने पर साधा निशाना, उठाए कड़े सवाल

Jimmy Uso: जिमी उसो (Jimmy Uso) फिलहाल WWE टीवी के सबसे चर्चित स्टार्स में से एक हैं। मई 2023 में हुए नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions 2023) में उन्होंने रोमन रेंस (Roman Reigns) पर हमला किया। इसके बाद जे उसो (Jey Uso) के साथ मिलकर जिमी ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) में ट्राइबल चीफ और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) को टैग टीम मैच में मात भी दी थी।

SummerSlam 2023 में जिमी ने सभी को हैरान करते हुए अपने भाई जे उसो पर ही जबरदस्त हमला कर दिया था, जिसके कारण रोमन अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन करने में सफल रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि वो फिर से द ब्लडलाइन में शामिल होना चाहते हैं, इसके लिए वो लगातार रोमन को प्रभावित करने में लगे हुए हैं।

जिमी उसो प्रोग्रामिंग में सोलो सिकोआ और पॉल हेमन के साथ ही दिख रहे हैं, लेकिन कुछ स्टार्स ने उनके ब्लडलाइन में शामिल होने को लेकर सवाल उठाए हैं। The Bump में द स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स ने जिमी उसो के बारे में बात करते हुए कहा कि वो सब तहस-नहस करने के बाद अब चीजें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मोंटेज़ फोर्ड ने निशाना साधते हुए कहा,

"मेरे (मोंटेज फोर्ड) हिसाब से जिमी उसो, ब्लडलाइन में फिर से शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीजें उन्होंने की हैं, उसके बाद सब कुछ सही करना आसान नहीं होता है।"

एंजेलो डॉकिंस ने कहा,

"यह चीज अजीब है। वो खुद पहले ब्लडलाइन से बाहर आए थे और वो ही सबसे पहले वापस आना चाहते हैं। उन्हें अब खुद को भी मनाना चाहिए।"

क्या WWE SmackDown के दो टॉप फैक्शन्स के बीच देखने को मिलेगी स्टोरीलाइन?

द स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स और पूर्व WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले एक साथ अब ग्रुप में हैं। धीरे-धीरे यह ग्रुप SmackDown में अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। द स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स का ब्लडलाइन के बारे में बात करना भविष्य में दोनों फैक्शन्स के बीच में दुश्मनी के संकेत दे रहा है। यह अलग बात है कि दोनों ग्रुप मौजूदा समय में हील स्टेबल हैं।

WWE जल्द ही Survivor Series 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट करने वाली है। पिछले साल शो में WarGames मैच हुए थे। अगर दोनों टीमों का WarGames मैच होता है, तो यह बहुत दिलचस्प साबित हो सकता है।