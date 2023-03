WWE Hall of Fame सेरेमनी के दौरान पूर्व चैंपियन पर हो सकता है खतरनाक हमला, दिग्गज ने किया चौंकाने वाला दावा

WWE: WWE दिग्गज टेडी लॉन्ग (Teddy Long) को साल 2017 में WWE हॉल ऑफ फेम (Hall of Fame) में शामिल किया गया था। अब इस साल उनके दोस्त रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) को यह सम्मान मिलने वाला है। हालांकि, टेडी लॉन्ग की माने तो Hall of Fame सेरेमनी के दौरान रे मिस्टीरियो पर खतरनाक हमला हो सकता है।

बता दें, Hall of Fame सेरेमनी के दौरान सुपरस्टार्स अक्सर अपने कैरेक्टर में नहीं होते हैं। The Wrestling Time Machine पॉडकास्ट पर टेडी लॉन्ग ने बिल एप्टर और मैक डेविस से अपकमिंग WWE Hall of Fame सेरेमनी के बारे में बात करते हुए रे मिस्टीरियो vs डॉमिनिक के WrestleMania में होने जा रहे संभावित मैच का जिक्र किया।

उन्होंने कहा-

"रे मिस्टीरियो मेरे अच्छे दोस्त हैं। मुझे सैन डिएगो में रे मिस्टीरियो के घर में उनके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिल चुका है। इसलिए वो यह डिजर्व करते थे। आप उनके अपने बेटे डॉमिनिक के खिलाफ मैच होने के बारे में बात कर रहे थे। यहां टीचर (रे मिस्टीरियो) और स्टूडेंट (डॉमिनिक) की बात हो रही है। अगर मैं रे को जानता हूं और आप भी, टीचर कभी भी अपने सारे ट्रिक्स नहीं बताते। चाहे यह उनका बेटा क्यों ना हो।"

टेडी लॉन्ग ने आगे कहा कि Hall of Fame सेरेमनी के दौरान रे मिस्टीरियो पर डॉमिनिक द्वारा हमला हो सकता है।

"Hall of Fame का हमेशा बिना किसी रूकावट के अच्छे से आयोजन होता है। अगर मैं होता तो डॉमिनिक को Hall of Fame सेरेमनी में दखल दिलाता। लेकिन अब उन्होंने इसे शायद गंभीरता से ले लिया है और डॉमिनिक द्वारा रे मिस्टीरियो पर हमला कराया जा सकता है। इस तरह आप WrestleMania मैच को रोचक बनाते हैं।"

क्या टेडी लॉन्ग की WWE में वापसी होगी?

The Wrestling Time Machine के पिछले एपिसोड में टेडी लॉन्ग ने WWE में वापसी के बारे में बात की थी और उन्होंने कहा-

"अगर मुझे कॉल आता है तो मैं अपनी शर्तों पर वापसी करना चाहूंगा। मैं लाइव इवेंट्स से ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूं, अगर यह एकाध बार हो। मैं वहां रहूंगा और इसका कुछ मतलब है। मैं टीवी पर काम करने को तैयार हूं। लेकिन मैं फुल-टाइम नहीं करना चाहता हूं।"

