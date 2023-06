WWE में The Bloodline की पूरी कहानी: जानिए कैसे Roman Reigns का गुस्सा, जिद्द और अहंकार बन रहा उनकी तबाही का कारण?

Roman Reigns: WWE में इस समय सबसे बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) हैं और जो काम वो इस समय कर रहे हैं उसका दीवाना हर कोई है। पिछले तीन सालों में उन्होंने बतौर यूनिवर्सल और WWE चैंपियन उन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं कि उनके योगदान को भुला पाना काफी ज्यादा मुश्किल है।

इस बीच उन्होंने The Bloodline नामक ग्रुप बनाया, जिसका हिस्सा रोमन रेंस, पॉल हेमन, जे उसो, जिमी उसो, सोलो सिकोआ और सैमी ज़ेन बने। तीन साल तक इस ग्रुप का डॉमिनेशन देखने को मिला और उनके सामने आने वाले हर एक सुपरस्टार के हाथ नाकामी ही लगी। इसी वजह से रोमन रेंस को भी रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। \

यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्राइबल चीफ ने कंपनी में इस समय अपनी अलग ही दुनिया बना ली है और उन्हें अपने आगे कोई भी नहीं दिखता है। भले ही वो द ब्लडलाइन ग्रुप के लीडर हैं और हमेशा से कहते आए हैं कि उनके लिए उनका परिवार ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हालांकि सच्चाई एकदम अलग है और Roman Reigns को सिर्फ अपने आप से ही मतलब है।

पिछले कुछ समय में इसके कई उदाहरण भी देखने को मिले हैं। इसी वजह से एक-एक करके उनके सभी साथी हेड ऑफ द टेबल का साथ छोड़ रहे हैं। Royal Rumble 2023 में Honorary Uce सैमी ज़ेन, Night of Champions 2023 में जिमी उसो और 16 जून को हुए SmackDown के एपिसोड में जे उसो ने मौजूदा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन को धोखा देते हुए खुद को उनसे अलग कर लिया।

इस आर्टिकल के जरिए हम आपको रोमन रेंस द्वारा WWE में बनाए गए The Bloodline की पूरी कहानी बताने वाले हैं कि कैसे यह ग्रुप बना और लगभग अब यह खत्म हो चुका है।

#) WWE SummerSlam 2020 में वापसी के साथ Roman Reigns ने की नए अध्याय की शुरुआत

WrestleMania 36 से पहले कोविड 19 के कारण रोमन रेंस ब्रेक पर चले गए थे और किसी को नहीं पता था कि उनकी वापसी कब होगी। हालांकि SummerSlam 2020 में रेंस ने चौंकाने वाली वापसी की और हील के रूप में बवाल मचाया। उन्होंने ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर अटैक कर दिया।

इसके बाद Roman Reigns को पॉल हेमन का साथ मिला और इस खतरनाक कॉम्बिनेशन ने Payback 2020 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हुए ट्रिपल थ्रेट मैच में पावर का अच्छे से इस्तेमाल किया। रेंस ने स्ट्रोमैन और ब्रे वायट को हराते हुए अपने करियर में दूसरी बार यूनिवर्सल टाइटल को जीता। इसी के साथ WWE में रेंस के ऐतिहासिक टाइटल रन की शुरुआत हुई।

#) WWE में यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद Roman Reigns के पहले दुश्मन उनके भाई जे उसो थे

रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद अपने भाई जे उसो को बड़ा मौका दिया और उन्हें नंबर 1 कंटेंडर के लिए हुए मुकाबले में जे उसो को शामिल किया। जे ने इस मुकाबले को जीता और इसी के साथ वो रेंस के अगले दावेदार बनने में कामयाब हुए। दोनों सुपरस्टार्स के बीच बेहतरीन स्टोरीलाइन देखने को मिली।

इस बीच जे ने रेंस के खिलाफ खुद का पलड़ा भारी रखने का पूरा प्रयास किया, लेकिन Clash of the Champions में मैच से पहले रेंस ने अपने ही भाई के ऊपर सुपरमैन पंच लगा दिया था। रोमन रेंस ने Clash of the Champions में यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में रेंस ने अपनी हदों को पार किया और जे की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी। आपको बता दें कि जे की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि जिमी उसो को बाहर आते हुए जे उसो की तरह गिवअप करना पड़ा (Towel फेंकते हुए)।

हेड ऑफ द टेबल अपनी जीत से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इसके बाद जे उसो को खुद को एक्नॉलेज करने के लिए कहा। जे उसो नहीं माने और इस बीच अपने भाई जिमी उसो की मदद से उन्होंने माइंड गेम्स खेले। इसी वजह से WWE ने Hell in a Cell 2020 में रोमन रेंस vs जे उसो के बीच आई क्विट Hell in a Cell मैच का ऐलान किया।

इस मैच के दौरान एक बार फिर रोमन का खतरनाक रूप देखने को मिला और उन्होंने जे उसो के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए उनकी हालत खराब कर दी। हालांकि जे भी हार मानने को तैयार नहीं थे और अपने भाई को बचाने के लिए जिमी उसो भी बाहर आ गए। जिमी ने रोमन को समझाने का भरपूर प्रयास किया और इसके बदले में रेंस ने जिमी को ही Guillotine लॉक में जकड़ लिया। अपने भाई को तड़पते हुए देखते हुए जे उसो के पास जिमी उसो को बचाने के लिए आई क्विट कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

#) WWE में आखिरकार Roman Reigns और Jey Uso की बनी टीम

Clash of the Champions और Hell in a Cell में Roman Reigns के खिलाफ हारने के बाद आखिरकार जे उसो ने रोमन को एक्नॉलेज किया। इसके बाद उन्हें काफी समय तक खुद को साबित भी करना पड़ा। हालांकि पहले केविन ओवेंस और फिर WrestleMania 37 में (ऐज और डेनियल ब्रायन) में रोमन रेंस की जीत में जे उसो का अहम योगदान था। इस बीच उन्होंने खुद भी आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल मुकाबला भी जीता था। इसके साथ ही वो रोमन रेंस के राइट हैंड बन गए गए और उन्हें मेन इवेंट उसो के नाम से पुकारे जाने लगा। रेंस, जे और पॉल हेमन की तिकड़ी को सभी ने पसंद किया।

#) WWE दिग्गज Roman Reigns ने जे उसो के बाद जिमी उसो को भी Bloodline में शामिल करने का किया प्रयास

जिमी उसो ने पूरी तरह फिट होने के बाद जब वापसी की तो Roman Reigns ने उन्हें Bloodline में शामिल करने का प्रयास किया। हालांकि जिमी उनकी बातों में नहीं आए और वो हेड ऑफ द टेबल के खिलाफ दिखाई दिए। इस बीच रोमन रेंस और जिमी उसो की तकरार में बुरी तरह जे उसो फंस गए। एक पल ऐसा भी आ गया जब जे उसो खुद ही वॉक-आउट कर गए थे। हालांकि रोमन रेंस ने पहल की और अपनी बातों के जरिए आखिरकार वो जिमी उसो को मनाने में कामयाब हुए और फैंस तीनों भाइयों को साथ में देखने में कामयाब हुए।

रोमन रेंस और द उसोज़ ने पहले 16 जुलाई को SmackDown के एपिसोड में ऐज और मिस्टीरियो फैमिली को हराया। इसके बाद द उसोज़ ने भी वो ही किया जो उनके भाई चाहते थे। जिमी और जे उसो ने Money in the Bank 2021 में रे मिस्टीरियो और डॉमिनिक मिस्टीरियो को हराते हुए SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप को अपने नाम किया।

#) WWE में वापसी के साथ ही Brock Lesnar ने पहली बार डाली Roman Reigns के The Bloodline में दरार

रोमन रेंस ने SummerSlam 2021 में जॉन सीना को हराते हुए यूनिवर्सल चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था। इसके बाद ब्रॉक लैसनर ने WWE में वापसी की और रेंस के साथ दुश्मनी की शुरुआत हुई। इस स्टोरीलाइन के दौरान लैसनर ने पहली बार द ब्लडलाइन में दरार डाली और रेंस के मन में पॉल हेमन को लेकर शक डाला।

Crown Jewel 2021 में लैसनर और रेंस के बीच मैच के दौरान जब दोनों स्टार्स डाउन थे तभी हेमन ने दोनों के बीच में चैंपियनशिप बेल्ट को फेंक दिया। हालांंकि द उसोज़ ने एंट्री करते हुए जरूर रोमन रेंस को बचाया और इसी वजह से रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करने में कामयाब हुए।

रोमन रेंस ने इसके बाद 17 दिसंबर को हुए SmackDown के एपिसोड में रेंस ने चौंकाने वाला फैसला लिया और पॉल हेमन को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनके ऊपर सुपरमैन पंच भी लगाया। हेमन ने भी लैसनर के साथ हाथ मिला लिया और दोनों साथ में दिखाई देने लगे। यह अलांयस ज्यादा समय तक नहीं चला और Royal Rumble 2022 में हेमन ने लैसनर को धोखा देते हुए एक बार फिर रेंस से हाथ मिला लिया। इसी के साथ Bloodline में आई दरार पूरी तरह खत्म हो गई।

#) WWE में 2023 में Roman Reigns और The Usos ने रचा इतिहास

WrestleMania 38 में पहले Roman Reigns ने ब्रॉक लैसनर को हराते हुए WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को यूनिफाई किया। इसी के साथ वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनने में कामयाब हुए। इसके बाद रेंस ने की अपने भाइयों (The Usos) से मांग की वो भी डबल चैंपियन बने और टैग टीम चैंपियनशिप को यूनिफाई करें।

द उसोज़ ने भी रेंस को निराश नहीं किया और SmackDown के एक एपिसोड में रैंडी ऑर्टन और रिडल को हराते हुए Raw एवं SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप को यूनिफाई किया। यह ऐतिहासिक पल था और तीनों ही स्टार्स अपने करियर में पहली बार डबल चैंपियन बनने में कामयाब हुए थे।

#) WWE में Sami Zayn ने किया Roman Reigns के The Bloodline के ग्रुप में शामिल होने का प्रयास

द ब्लडलाइन इतना सफल और खतरनाक हो चुका था कि हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता था। सैमी ज़ेन ने भी ऐसा ही कुछ प्रयास किया और वो लगातार रोमन रेंस को इंप्रेस करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और इस बीच जरूर उन्होंने रेंस और जिमी उसो का विश्वास जीता, लेकिन जे उसो को सैमी ज़ेन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे।

इस बीच ज़ेन ने Survivor Series 2022 में हुए वॉरगेम्स मैच के दौरान केविन ओवेंस को धोखा देते हुए उनके ऊपर अटैक कर दिया और द ब्लडलाइन के प्रति अपनी वफादारी पेश की। उन्होंने 23 जनवरी 2023 को Raw के एपिसोड में जिमी उसो के चोटिल होने के बाद उनकी जगह ली और जे उसो के साथ मिलकर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करने में मदद की।

#) WWE में The Usos के भाई Solo Sikoa की भी हुई Roman Reigns के The Bloodline में एंट्री

Clash at the Castle में Roman Reigns का मुकाबला ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ हुआ था। इस मैच में एक समय ऐसा लग रहा था कि रेंस की हार हो जाएगी, लेकिन तभी सोलो सिकोआ ने डेब्यू करते हुए रेंस की मदद की। इसके बाद सिकोआ ने भी रेंस को एक्नॉलेज किया और वो ब्लडलाइन का अहम हिस्सा बन गए।

सिकोआ कई मौकों पर रेंस को बचा चुके हैं और इस साल WrestleMania 39 में कोडी रोड्स के खिलाफ मैच में भी सिकोआ के कारण ही रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन करने में कामयाब हुए। मौजूदा समय में भी सिकोआ ही इकलौते सुपरस्टार बचे हैं, जोकि रेंस के साथ खड़े हैं।

#) WWE में 2023 में आखिरकार हुई Roman Reigns के पतन की शुरुआत

रोमन रेंस ने साल की शुरुआत में Raw के एपिसोड में सैमी ज़ेन का ट्रायल रखा और इसमें लगभग ज़ेन दोषी करार दे दिए गए थे। सिकोआ उनके ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन जे उसो ने उनका बचाव किया और उन्हें एक और मौका दिलाया। रेंस ने कहा कि वो Royal Rumble में ज़ेन की आखिरी परीक्षा लेंगे।

Royal Rumble 2023 में रोमन रेंस ने केविन ओवेंस को हराते हुए अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया। इसके बाद पूरे ब्लडलाइन ने ओवेंस के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि जब रेंस ने ज़ेन को ओवेंस पर अटैक करने के लिए कहा तभी ज़ेन ने उन्हें धोखा देते हुए रेंस पर चेयर शॉट लगा दिया।

इसके बाद कुछ समय तक जे उसो ने The Bloodline से दूरी बनाई रखी, लेकिन आखिरकार जब बात जिमी उसो के ऊपर आई तो जे ने अपने भाइयों का ही साथ दिया और सैमी ज़ेन पर अटैक कर दिया। हालांकि WrestleMania 39 में द उसोज़ अपने टाइटल्स को ज़ेन और ओवेंस की जोड़ी के खिलाफ हार गए।

द उसोज़ को एक बार फिर अपने टाइटल्स को वापस जीतने का मौका मिला, लेकिन इस बार की उनके हाथ नाकामी ही लगी और वो चैंपियन बनने में कामयाब नहीं हुए। इसी वजह से रेंस का गुूस्सा भी अपने भाइयों के ऊपर फूटा और उन्होंने कमान अपने हाथ में ली। रेंस ने सिकोआ के साथ टीम बनाकर Night of Champions 2023 में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया।

इसी इवेंट वाले दिन रोमन रेंस को बतौर यूनिवर्सल चैंपियन 1000 दिन पूरे हुए थे। हालांकि इसमें रेंस के साथ बड़ा धोखा हुआ और जिमी उसो ने उनके ऊपर दो बार और सिकोआ के ऊपर गलती से एक बार सुपरकिक लगा दी। इसी वजह से रेंस और सिकोआ टैग टीम चैंपियनशिप जीतने में कामयाब नहीं हुए।

रेंस ने जिमी उसो को तो Bloodline से बाहर कर दिया और ऐसा लग रहा था कि सिकोआ भी अपने सगे भाइयों का साथ देते हुए रेंस के खिलाफ जाएंगे। हालांकि सोलो ने जिमी पर अटैक करते हुए रोमन रेंस को चुना। दूसरी तरफ जब बारी जे उसो की आए, तो मामला काफी दिलचस्प हो गया था कि आखिर वो किसके साथ जाएंगे।

आपको बता दें कि 16 जून को हुए SmackDown के एपिसोड में जे ने जिमी उसो को चुना और रेंस-सोलो के ऊपर सुपरकिक की बरसात कर दी। इसी के साथ पहले सैमी ज़ेन, फिर जिमी उसो और अब जे उसो रोमन रेंस के खिलाफ हो चुके हैं। उन्होंने ट्राइबल चीफ को धोखा देते हुए उनके ऊपर अटैक किया।

WWE में Roman Reigns का अहंकर उनके ऊपर पड़ रहा है भारी?

भले ही रोमन रेंस कह सकते हैं कि वो अपने भाइयों के बारे में सोचते हैं और इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें ही धोखा मिल रहा है। हालांकि गहराई में जाया जाए तो ब्लडलाइन के टूटने का कारण रोमन रेंस का गुस्सा, जिद्द और उनका अहंकर है। जैसा अभी चल रहा है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब वो पूरी तरह से WWE में तबाह हो जाएंगे। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही होंगे।

एक कहावत है अहंकर, जिद्द और गुस्से से किसी का भी भला नहीं होता। यह किसी को भी डूबा सकता है। रोमन रेंस के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और उनका अहंकर उनके ऊपर काफी ज्यादा हावी हो गया है। इसी वजह से चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। सोलो और पॉल हेमन भी रेंस का साथ छोड़ सकते हैं।

Roman Reigns को जरुरत है इस समय थोड़ा संयम दिखाए और एक बार फिर अपने परिवार को एक करने की कोशिश करें। उन्हें अपने भाइयों की सबसे ज्यादा जरुरत है, क्योंकि उनके साथ की वजह से ही वो इतने समय तक डॉमिनेट करने में कामयाब हुए। देखना होगा कि द ब्लडलाइन की स्टोरी में अगला मोड़ कौन सा होता है और क्या रेंस एक बार फिर ब्लडलाइन को साथ लाने में कामयाब होते हैं या नहीं।

