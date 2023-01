Roman Reigns को हराने का बाद WWE दिग्गज John Cena ने मौजूदा चैंपियंस के साथ की पार्टी, The Bloodline का सदस्य भी आया नज़र

John Cena: WWE SmackDown में पिछले हफ्ते जॉन सीना (John Cena) एक्शन में नज़र आए। सीना का अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वो शो के बाद NXT टैग टीम चैंपियंस द न्यू डे (The New Day) और द ब्लडलाइन (The Bloodline) के सदस्य के साथ पार्टी कर रहे हैं।

WWE SmackDown में John Cena ने Roman Reigns से लिया बदला

WWE SmackDown में पिछले हफ्ते जॉन सीना और केविन ओवेंस का मुकाबला रोमन रेंस और सैमी ज़ेन के साथ हुआ था। इस मैच में केविन ओवेंस और सीना ने जीत हासिल की। मेन इवेंट में ये मुकाबला हुआ था। साल 2021 में सीना को रोमन के खिलाफ हार मिली थी। इस बार सीना ने अपना बदला ले लिया।

वीडियो में दिख रहा है कि ज़ेवियर वुड्स और कोफी किंग्सटन के साथ जॉन सीना मस्ती कर रहे हैं। इसके बाद जिमी उसो वहां पर आए। उन्होंने सीना के साथ हाथ मिलाया। दोनों ने कुछ बात भी की। जिमी और न्यू डे के जाने के बाद जॉन की नज़र कैमरे की तरफ पड़ी।

pau @316REIGNS what an iconic group

बैकस्टेज में शो के दौरान इस बार रिक फ्लेयर भी मौजूद थे। वो अपनी बेटी शार्लेट फ्लेयर को देखने आए थे। फ्लेयर ने 7 महीने बाद वापसी कर SmackDown विमेंस चैंपियनशिप अपने नाम की। उन्होंने रोंडा राउजी को हराया था।

खैर इस हफ्ते Raw में द ब्लडलाइन ने बहुत बवाल मचाया। रोमन रेंस इस शो में नज़र नहीं आए। वो शायद अब ब्लू ब्रांड के एपिसोड में आएंगे। वो आएंगे तो कुछ ना कुछ नया जरूर होगा। Royal Rumble 2023 को लेकर रेंस कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस इवेंट में उनका मुकाबला किसके साथ होगा ये भी देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है कि केविन ओवेंस के साथ उनका मैच होगा।

कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि WrestleMania 39 में जॉन सीना और लोगन पॉल का मुकाबला होगा। सीना इस मेगा इवेंट में आएंगे तो कंपनी को बहुत फायदा होगा। बिजनेस के लिहाज से भी ये मैच तगड़ा होगा। सीना ने ब्लू ब्रांड के एपिसोड के बाद कहा था कि वो जल्द ही रिंग में दोबारा नज़र आएंगे। अब देखना होगा कि उनकी वापसी कब होगी।

