WWE ने Roman Reigns के फैक्शन The Bloodline के मैच का किया ऐलान, इस बड़े इवेंट में होगा तगड़ा मुकाबला

The Bloodline: WWE का लाइव इवेंट में डॉर्टमुंड, जर्मनी में तगड़ा होगा। WWE ने द ब्लडलाइन (The Bloodline) के मैच का ऐलान इस इवेंट के लिए कर दिया है। फैंस को जबरदस्त एक्शन इस शो में देखने को मिलेगा। The Bloodline का मुकाबला यहां इम्पीरियम (Imperium) के साथ होगा। कंपनी इस शो को शानदार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है।

WWE ने किया बड़े मैच का ऐलान

The Bloodline में रोमन रेंस, द उसोज, सोलो सिकोआ और सैमी ज़ेन हैं। इस फैक्शन का जलवा मौजूदा समय में कंपनी में दिख रहा है। सभी की नजरें इस फैक्शन के ऊपर रहती है। रोमन रेंस के पास अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप और द उसोज के पास अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप हैं। इम्पीरियम ग्रुप भी तगड़ा है और इसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर लीड कर रहे हैं। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है।

Crown Jewel इवेंट में रोमन रेंस का मुकाबला लोगन पॉल के साथ होगा। कुछ हफ्ते पहले इस मैच का ऐलान किया था। WWE द्वारा इस मैच क शानदार अंदाज में बिल्ड किया जा रहा है। रेंस इस मैच पर फोकस कर रहे हैं। उधर सैमी ज़ेन और जे उसो के बीच अलग कहानी चल रही है। जे उसो बिल्कुल भी सैमी को पसंद नहीं कर रहे हैं। WWE इस स्टोरीलाइन को हर हफ्ते आगे बढ़ा रहा है। ये स्टोरीलाइन सभी को पसंद आ रही है। सोलो सिकोआ और सैमी साथ में नज़र आ रहे हैं।

The Bloodline ने अभी तक अच्छा काम कंपनी में किया। WWE भी लगातार इस फैक्शन को पुश दे रहा है। सैमी और सिकोआ के आने से ये फैक्शन और भी मजबूत हो गया। आने वाले कुछ हफ्तो में और भी मजेदार चीजें इस फैक्शन में देखने को मिलेंगी। खासतौर पर सैमी जिस अंदाज में काम करे हैं वो बहुत ही शानदार रहा है। अब देखना होगा कि WWE इनकी स्टोरीलाइन को किस अंदाज में आगे बढ़ाएगा।

