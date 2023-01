WWE Raw में Roman Reigns के भाइयों को मिले नए प्रतिद्वंदी, मेन इवेंट में फेमस ग्रुप ने चीटिंग के जरिए 8 Superstars को किया धराशाई

The Usos: WWE Raw का मेन इवेंट इस बार तगड़ा रहा। यहां टैग टीम टर्मोइल मैच देखने को मिला। विजेता को रॉ (Raw) टैग टीम चैंपियनशिप मैच मिलने का मौका था। द जजमेंट डे (The Judgment Day) ने इस मुकाबले में जीत हासिल की। अब वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स बन गए। द उसोज़ (The Usos) के साथ उनका मुकाबला होगा।

WWE Raw के मेन इवेंट में Roman Reigns के भाइयों को मिले नए प्रतिद्वंदी

मैच की शुरूआत जजमेंट डे और गुड ब्रदर्स ने की। दोनों टीम्स ने तगड़ा एक्शन दिखाया। जजमेंट डे ने अंत में बाजी मारी। इसके बाद सेड्रिक एलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन ने एंट्री की। जजमेंट का पलड़ा यहां भी भारी रहा। फिन बैलर ने कू डी ग्रा मूव सेड्रिक को लगाया और पिन करते हुए जीत हासिल की।

अल्फा अकादमी ने इसके बाद एंट्री की। बैलर और प्रीस्ट को अल्फा अकादमी ने अच्छी टक्कर दी हालांकि प्रीस्ट ने अंत में जबरदस्त किक ओटिस को लगाई और उन्हें एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद एक ड्रामा देखने को मिला। बैलर को चोट लग गई थी। WWE ऑफिशियल एडम पीयर्स ने आकर कहा कि बैलर को इस मैच से बाहर होना पड़ेगा। पीयर्स ने कहा कि बैलर की जगह डॉमिनिक मिस्टीरियो इस मैच में एंट्री कर सकते हैं।

स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स ने इसके बाद रिंग में एंट्री की। स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स ने प्रीस्ट और डॉमिनिक को अच्छी टक्कर दी। मैच का अंत भी जबरदस्त रहा। मोंटेज़ फोर्ड को डॉमिनिक ने रोलअप करके पिन किया। इसमें उनका साथ फीमेल सुपरस्टार रिया रिप्ली ने दिया। यहां जजमेंट डे ने चीटिंग की और जीत हासिल की। मैच खत्म होने के बाद द उसोज़ भी स्टेज एरिया में आए।

जजमेंट डे और द उसोज़ के बीच अब जबरदस्त मैच देखने को मिला। द उसोज़ को इस बार अच्छी चुनौती मिलेगी। उसोज़ को चैंपियन के रूप में 500 दिन से ज्यादा हो गए। अभी तक इनका चैंपियनशिप रन जबरदस्त रहा। अब देखना होगा कि उसोज़ और जजमेंट डे के बीच मुकाबला कैसा रहेगा।

