483 दिन तक चैंपियंस रहने वाले दिग्गजों ने WWE NXT रिंग में मचाया बवाल, टॉप टीम को धराशाई कर चैंपियनशिप रिटेन की

The New Day: WWE मेन रोस्टर में पहले द न्यू डे (The New Day) ने अपना जलवा दिखाया। अब NXT में भी इस ग्रुप का जलवा दिख रहा है। इस हफ्ते NXT के एपिसोड में कोफी किंग्सटन (Kofi Kingston) और ज़ेवियर वुड्स (Xavier Woods) ने अपनी टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड की।

WWE NXT में द न्यू डे ने मचाया धमाल

इन दोनों ने जॉश ब्रिग्स और ब्रूक्स जेनसेन के खिलाफ अपनी NXT टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड की। दोनों टीमों ने इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। मैच में बहुत बवाल भी देखने को मिला। मैच का अंत भी जबरदस्त रहा। जॉश ब्रिग्स और ब्रूक्स जेनसेन ने इस मैच को जीतने की बहुत कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। वुड्स ने अंत में ब्रिग्स को एल्बो ड्रॉप देने के बाद पिन करते हुए जीत हासिल की।

आपको बता दें 10 दिसंबर को WWE NXT Deadline इवेंट हुआ था। यहां प्रिटी डेडली का मुकाबला न्यू डे के साथ NXT टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हुआ था। यहां न्यू डे ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया था। न्यू डे ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनने में इस बार सफल रहे और वो ऐसा करने वाली सिर्फ तीसरी टैग टीम हैं।

कोफी और ज़ेवियर का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा। न्यू डे ग्रुप के तीसरे सदस्य बिग ई हैं। हालांकि वो इंजरी के कारण लंबे समय से बाहर चल रहे हैं। इन तीनों सुपरस्टार्स को WWE ने हमेशा पुश दिया। कोफी और बिग ई तो WWE चैंपियन भी रह चुके हैं। टैग टीम डिवीजन में भी इस फैक्शन का नाम हमेशा ऊंचा रहा। कई कारनामे इन तीनों सुपरस्टार्स ने किए। 483 दिन तक ये SmackDown टैग टीम चैंपियंस भी रहे थे। हालांकि इनके रिकॉर्ड को अब द उसोज़ ने तोड़ दिया है।

खैर अब लग रहा है कि न्यू डे का NXT टैग टीम चैंपियनशिप रन लंबा और शानदार चलेगा। WWE ने भी कोई बड़ा प्लान इनके लिए जरूर बनाया होगा। इनकी वजह से NXT की व्यूअरशिप में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि आगे जाकर कोफी और ज़ेवियर किस अंदाज में काम करेंगे।

