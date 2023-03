WWE WrestleMania 26 में The Undertaker ने दिग्गज को किया था रिटायर, स्ट्रीक जारी रखते हुए फैंस को दिया सरप्राइज

The Undertaker vs Shawn Michaels: WWE रेसलमेनिया (WrestleMania) को रेसलिंग जगत का सबसे बड़ा शो कहा जाता है। इस शो में कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया है और इतिहास रचा है। साथ ही कुछ सुपरस्टार्स ने इस बड़े इवेंट में अपने करियर का अंत किया है। शॉन माइकल्स (Shawn Michaels) उनमें से एक हैं। दरअसल, WrestleMania 26 में माइकल्स का द अंडरटेकर (The Undertaker) के खिलाफ बड़ा मैच हुआ था। यहां माइकल्स को हार के बाद मजबूरन रिटायरमेंट लेना पड़ा था।

WrestleMania 25 में शॉन माइकल्स, अंडरटेकर की स्ट्रीक का अंत नहीं कर पाए थे। उन्होंने फिर से दिग्गज को चैलेंज किया लेकिन उन्होंने इंकार किया। माइकल्स के कारण टेकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हार गए। इसी कारण अंडरटेकर ने निर्णय बदला और हार्ट ब्रेक किड के खिलाफ WrestleMania 26 में लड़ने के लिए हाँ बोल दिया।

अंडरटेकर ने मैच में शर्त जोड़ी कि अगर माइकल्स स्ट्रीक नहीं तोड़ पाए, तो फिर उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। माइकल्स ने चुनौती को स्वीकार किया। बाद में एक और शर्त जुड़ी कि यह ऐतिहासिक मुकाबला नो DQ और नो काउंटआउट के साथ होगा। आखिर WrestleMania में दोनों दिग्गज आमने-सामने आए।

इस ऐतिहासिक करियर vs स्ट्रीक मैच में अंडरटेकर और शॉन माइकल्स ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया। मुकाबला काफी लंबा चला और कई मौकों पर लगा कि इसका अंत हो जाएगा। माइकल्स के तीसरे स्वीट चीन म्यूजिक मूव पर भी अंडरटेकर ने हार नहीं मानी। दिग्गज ने फिर से इस मूव को लगाने की कोशिश की लेकिन अंडरटेकर ने काउंटर करके चोकस्लैम लगाया।

डेडमैन ने दिग्गज को टॉम्बस्टोन पाइलड्राइवर द्वारा धराशाई किया लेकिन इसपर उन्होंने किकआउट किया। दोनों के बीच ड्रामा देखने को मिला और फिर माइकल्स ने फिनॉम पर थप्पड़ जड़ दिया। अंडरटेकर को गुस्सा आ गया और उन्होंने फिर टॉम्बस्टोन पाइलड्राइवर लगाया। उन्होंने पिन किया और जीत दर्ज की। माइकल्स फिर से टेकर की स्ट्रीक नहीं तोड़ पाए। उन्हें मजबूरन रिटायर होना पड़ा। शॉन माइकल्स का रिटायर होना फैंस के लिए सरप्राइज रहा।

WWE WrestleMania 26 में The Undertaker के खिलाफ रिटायर होने के सालों बाद Shawn Michaels ने किया था इन-रिंग रिटर्न

शॉन माइकल्स सालों तक रिटायर रहे लेकिन Crown Jewel 2018 में माइकल्स की रिंग में वापसी हुई। उन्होंने ट्रिपल एच के साथ टीम बनाकर द अंडरटेकर और केन का सामना किया। इस मैच में काफी बोच हुए। अंत में द गेम और हार्टब्रेक किड ने जीत दर्ज की। कई लोग माइकल्स के रिटायरमेंट से बाहर आकर फिर से रिंग में वापसी करने के निर्णय से खुश नहीं थे। इसके बाद से माइकल्स ने कोई मैच नहीं लड़ा है।

