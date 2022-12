"उनके और Roman Reigns के बीच तनाव आता है"- The Undertaker ने फेमस WWE Superstar को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

The Undertaker: WWE दिग्गज द अंडरटेकर (The Undertaker) ने हाल ही में सैमी ज़ेन (Sami Zayn) को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने द ब्लडलाइन (The Bloodline) के साथ ज़ेन के स्टोरीलाइन एंगल को लेकर चर्चा की और इसे एक अच्छी चीज़ बताई। द ब्लडलाइन में इस समय रोमन रेंस (Roman Reigns), द उसोज़ (The Usos), सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) और सैमी ज़ेन शामिल हैं।

WWE दिग्गज द अंडरटेकर ने सैमी ज़ेन की द ब्लडलाइन के साथ स्टोरीलाइन को लेकर बात की

थोड़े समय पहले ही दिग्गज सुपरस्टार द अंडरटेकर ने Sports Illustrated को इंटरव्यू दिया था। इसी बीच उन्होंने कई चीज़ों को लेकर चर्चा की। यहां पर सैमी ज़ेन के शानदार काम को लेकर भी बात हुई। इसी बीच अंडरटेकर ने पूर्व NXT चैंपियन के कैरेक्टर की तारीफ की। साथ ही उन्होंने बताया कि ब्लडलाइन में सैमी के जुड़ने से बहुत अच्छी चीज़ हुई है।

द डेडमैन ने इस चीज़ पर भी गौर डाला कि सैमी की उसोज़ और रोमन रेंस के साथ कभी-कभी होने वाली अनबन बहुत खास रहती है। उन्होंने कहा,

"सैमी ज़ेन का कैरेक्टर उस पूरे मिक्स के साथ काफी शानदार लगता है। यह साफ है कि असली द ब्लडलाइन कौन है और वो क्या करना चाहते हैं। वो बाहर आते हैं और अपना काम करते हैं। हालांकि, सैमी ज़ेन को जोड़ने पर हमें कई सारी लेयर्स मिल जाती हैं। साथ ही आपको सैमी ज़ेन, द उसोज़ और रोमन रेंस के बीच तनाव भी देखने को मिलता है। यह बहुत अच्छे से काम करता है।"

थोड़े समय पहले तक सैमी ज़ेन और जे उसो के बीच अनबन देखने को मिल रही थी। इसी कारण ब्लडलाइन में भी सभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। हालांकि, Survivor Series WarGames में सैमी ज़ेन ने अपने दोस्त केविन ओवेंस को धोखा देकर द ब्लडलाइन का साथ दिया। इसी के साथ उन्होंने रोमन रेंस और पूरे फैक्शन के प्रति अपनी वफादारी पेश की। अब इस फैक्शन में सबकुछ सही हो गया है। रोमन रेंस आखिर सभी को साथ लाने में सफल साबित हुए हैं।

