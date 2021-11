WWE दिग्गज अंडरटेकर ने अपनी हेल्थ पर किया चौंकाने वाला खुलासा, सर्जरी को लेकर भी दिया अपडेट

WWE दिग्गज अंडरटेकर (Undertaker) ने पिछले साल रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया था। अब शायद वो रिंग में नजर नहीं आएंगे। अंडरटेकर का शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा है। हाल ही में अंडरटेकर ने अपनी हेल्थ पर अपडेट दिया। रेसलमेनिया (WrestleMania) 36 में अंतिम बार पिछले साल एजे स्टाइल्स (AJ Styles) के खिलाफ अंडरटेकर ने मैच लड़ा था। इस मैच में अंडरटेकर की जीत हुई थी।

WWE दिग्गज अंडरटेकर ने पिछले साल रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया था

पिछले साल Survivor Series में ही अंडरटेकर ने अपने ऑफिशियल रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तीन दशक तक अंडरटेकर ने फैंस को इंटरटेन किया। हाल ही में Norm and D Invasion' on The Ticket Sports Radio शो का हिस्सा अंडरटेकर बने। अपनी हेल्थ को लेकर उन्होंने कहा,

मेरे हिप्स की बहुत बार सर्जरी हो चुकी है। रिप्लेसमेंट भी इनका कर दिया गया है। अब मुझे घुटने में थोड़ी परेशानी है। मैंने अपनी सर्जरी का लाइनअप तैयार कर लिया है। मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। घुटने की सर्जरी भी मुझे जल्द से जल्द करानी है।

अंडरटेकर रिंग में वापसी नहीं करेंगे और ये बात वो खुद कह चुके हैं। फैंस चाहते हैं कि एक अंतिम मैच उनका होना चाहिए। WrestleMania 38 में एंट्री को लेकर हाल ही में उन्होंने कहा था कि वो हिस्सा नहीं लेंगे। अंडरटेकर ने कहा कि वो अब फैंस की उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं। अंडरटेकर ने तीन दशक तक रेसलिंग में काम किया और दिग्गजों की लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम आता है। अब उनकी फिजिक भी डाउन हो गई है। इस वजह से वो रिंग में वापसी नहीं करना चाहते हैं।

अच्छी बात ये है कि वो WWE बैकस्टेज में काम करते हुए नजर आएंगे। कुछ साल बाद वो नए टैलेंट्स को अपना अनुभव साझा करेंगे। अगर ऐसा होगा तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। खुद अंडरटेकर ने बैकस्टेज काम करने की इच्छा जाहिर की थी। विंस मैकमैहन को भी ये बात जानकर जरूर खुशी होगी। अब देखना होगा कि बैकस्टेज वो कब से काम करना शुरू करेंगे।

ALSO READ Article Continues below

Edited by PANKAJ