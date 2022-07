WWE दिग्गज The Undertaker ने Hall of Fame सेरेमनी की स्पीच में कही बड़ी बात के असली मतलब किया खुलासा

The Undertaker: WWE दिग्गज द अंडरटेकर (The Undertaker) की हॉल ऑफ फेम स्पीच में कई यादगार चीजें रही, लेकिन एक चीज ऐसी रही जिसपर सभी का ध्यान गया। अंडरटेकर ने अपनी स्पीच के दौरान "Never say Never" लाइन का इस्तेमाल किया था। लोगों ने उनके इस शब्द से अनुमान लगाया था कि वह एक और मैच का संकेत दे रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अंडरटेकर ने खुद ही इसका मतलब साफ किया है।

अंडरटेकर फिलहाल रिंग में वापस नहीं आना चाहते हैं लेकिन इस बिजनेस की अनिश्चितताओं को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कई दिग्गज सुपरस्टार्स ने अपना आखिरी मैच लड़ने के बाद भी रिटायरमेंट से वापसी की है। WWE में प्लान्स बदलते रहते हैं और इसी वजह से कुछ कहना मुश्किल रहता है। एक इंटरव्यू में अंडरटेकर ने अपनी स्पीच में उस शब्द के इस्तेमाल को लेकर बातचीत की है। उन्होंने कहा,

"जब आप सवाल पूछते हैं कि क्या आपका मिशन पूरा हो गया तो आप कभी ना नहीं बोलते हैं। मेरी दोबारा कभी रिंग में घुसने की इच्छा नहीं है, लेकिन ये WWE है। आप कभी ना नहीं बोल सकते हैं। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं।"

WWE WrestleMania 36 में लड़ा था द अंडरटेकर ने अपना आखिरी मैच

दो साल पहले द अंडरटेकर ने WrestleMania 36 में एजे स्टाइल्स का सामना किया था। इस मैच को कुछ महीनों की स्टोरीलाइन बिल्डअप के साथ बुक किया गया था। दोनों के मैच को लेकर काफी उत्सुकता थी, लेकिन कोरोना महामारी आ जाने के कारण काफी रोक लगा दी गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि साल के सबसे बड़े इवेंट को दर्शकों के बिना आयोजित किया गया था। अंडरटेकर और स्टाइल्स के बीच हुआ मैच क्लासिक था और लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की थी।

The Last Ride नाम से एक डॉक्यूमेंट्री को WrestleMania के बाद प्रसारित किया गया था। इसमें अंडरटेकर ने घोषणा की थी कि वह अब रिंग में दोबारा नहीं आने वाले हैं।

