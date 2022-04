The Undertaker की WWE रिंग में दोबारा होगी वापसी, Hall of Fame सेरेमनी के दौरान बड़ा बयान देकर सभी को चौंकाया

WWE दिग्गज द अंडरटेकर (The Undertaker) को हॉल ऑफ फेम से इंडक्ट कर दिया गया है। अंडरटेकर ने इस दौरान शानदार स्पीच भी दी। उन्होंने अपने करियर के बारे में बताया। अंडरटेकर ने इस दौरान अपनी वापसी की उम्मीद भी फैंस के मन में जगाई। अंडरटेकर द्वारा दी गई स्पीच काफी मजेदार रही। अपने परिवार, दोस्त और फैंस को लेकर उन्होंने कई बातें बताई।

WWE दिग्गज द अंडरटेकर ने रिंग में दोबारा वापसी के दिए संकेत

अंडरटेकर ने साल 2020 में रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया था। अंडरटेकर ने 30 साल तक अपने फैंस को एंटरटेन किया। अंडरटेकर का रेसलिंग करियर बहुत ही शानदार रहा। टेकर की रिटायरमेंट सेरेमनी के दौरान विंस मैकमैहन भी भावुक हो गए थे।

अंडरटेकर ने जब हॉल ऑफ फेम सेरेमनी में स्पीच दी तो सभी खुश हो गए थे। शायद इतना बोलते हुए अंडरटेकर को फैंस ने पहली बार देखा होगा। रिंग से बाहर जाने से पहले अंडरटेकर ने अपना आइकॉनिक कोट और टोपी पहनी। अंडरटेकर ने इसके बाद "Never say never" कहा। अंडरटेकर ने ये कहकर रिंग में दोबारा वापसी को टीज किया।

WrestleMania 36 में अंडरटेकर अंतिम बार एक्शन में नजर आए थे। अंडरटेकर ने एजे स्टाइल्स के खिलाफ बोनयार्ड मैच लड़ा था। इस मैच में अंडरटेकर को जीत हासिल हुई थी। अंडरटेकर का WrestleMania रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त रहा। सिर्फ ब्रॉक लैसनर और रोमन रेंस ही उन्हें WrestleMania इतिहास में हरा पाए।

इससे पहले कई इंटरव्यू में अंडरटेकर से उनकी वापसी के बारे में पूछा गया था। अंडरटेकर ने हमेशा कहा कि अब रिंग में उनका काम खत्म हो गया और वो अब वापसी नहीं करेंगे। इस दौरान उन्होंने ये जरूर कहा था कि बैकस्टेज वो जरूर काम करना चाहेंगे। कुछ समय बाद अब वो बैकस्टेज जरूर नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात होगी। विंस मैकमैहन भी जरूर चाहेंगे कि अंडरटेकर बैकस्टेज काम करें। अंडरटेकर के बैकस्टेज काम करने से नए टैलेंट्स को काफी मदद मिलेगी। अब देखना होगा कि अंडरटेकर WWE बैकस्टेज में कब नजर आएंगे। फैंस को इस चीज़ का इंतजार रहेगा

Edited by PANKAJ