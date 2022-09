WWE में Roman Reigns के भाइयों ने चैंपियन के तौर पर बनाया बड़ा रिकॉर्ड, दिग्गजों के साथ नाम हुआ शामिल

टैग टीम चैंपियन के रूप में खूब रहा है द उसोज का दबदबा

The Usos: WWE में द उसोज (The Usos) ने एक नया इतिहास बना दिया है। वो टैग टीम चैंपियनशिप को 400 से अधिक दिनों तक होल्ड करने वाले तीसरी टीम बने हैं। जिमी (Jimmy) और जे उसो (Jey Uso) 18 जुलाई, 2021 को मनी इन द बैंक (Money in the Bank) में द मिस्टीरियोस (The Mysterios) को हराते हुए टैग टीम चैंपियन बने थे। इसके बाद से ही अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस ने रुकने का नाम नहीं लिया है।

इस साल मई में SmackDown में RK-Bro को हराते हुए रोमन रेंस के भाइयों ने Raw टैग टीम चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली थी। उसोज ने लगातार जिस तरह से अपना दबदबा दिखाया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि वो WWE इतिहास में सबसे महान टैग टीम रन्स में से एक पर हैं।

Ringside News के मुताबिक बीते सोमवार को उसोज को चैंपियन बने हुए 404 दिन हुए हैं। उसोज से अधिक दिन WWE में टैग टीम चैंपियन बने रहने का रिकॉर्ड डेमोलिशन (478 दिन) और न्यू डे (483 दिन) के नाम है। हालिया समय में जुड़वा भाईयों की जोड़ी को जिस तरह से बुक किया गया है, उसे देखने के बाद लगता है कि जल्द ही यह WWE इतिहास में सबसे लंबे समय तक चैंपियन रहने वाली टैग टीम बन जाएंगे।

WWE शायद उस टीम को तयारी कर रही है जो भविष्य में द उसोज को हरा सके

WWE संभवतः एक ऐसी स्टोरीलाइन बना रही है, जिसमें सैमी जेन और केविन ओवेंस का सामना द उसोज से कराया जा सके। भले ही जेन फिलहाल द ब्लडलाइन के साथ हैं, लेकिन इस हफ्ते उन्होंने Raw में ओवेंस को लेकर थोड़ी नरमी दिखाई थी।

जेन से कहा गया था कि वह अपने बेस्ट फ्रेंड को स्टील चेयर से मारें, तो वह ऐसा करने में हिचकिचा रहे थे। इसी कारण अंत में ओवेंस ने जे उसो को हराया था। Raw में जो हुआ, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जेन और ओवेंस को लेकर कंपनी के पास कोई प्लान है और शायद वे द उसोज को टैग टीम टाइटल के लिए चैलेंज भी करेंगे।

