WWE दिग्गज Roman Reigns के मैच में The Usos ने दखलअंदाजी कर मचाया बवाल, छोटे भाई को पीट-पीटकर पहुंचाया बैकस्टेज

The Usos: WWE लाइव इवेंट में रोमन रेंस (Roman Reigns) का मैच इस बार रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) के साथ हुआ। इस मुकाबले में द उसोज़ (The Usos) ने दखलअंदाजी की और खूब बवाल मचाया।

द ब्लडलाइन अब पूरी तरह टूट गई है। पिछले कुछ समय से बहुत बवाल चल रहा है। WWE Night of Champions में रोमन रेंस को जिमी उसो ने धोखा दिया था। इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में जे उसो ने रेंस को धोखा देकर उन्हें जबरदस्त किक मारी। WWE Money in the Bank 2023 के लिए बड़े मैच का ऐलान भी कर दिया गया है। रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मुकाबला द उसोज़ के साथ होगा।

WWE का इस बार सिनसिनाटी में लाइव इवेंट हुआ। रे मिस्टीरियो और रेंस के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। सिकोआ की दखलअंदाजी से ये मैच खराब हो गया था, सिकोआ सुनिश्चित करना चाहते थे कि रेंस अभी भी चैंपियन बने रहें।

मैच के दौरान सोलो सिकोआ ने रे मिस्टीरियो पर अटैक किया। इस दौरान रेफरी भी गिर गए थे। इसके बाद द उसोज़ ने एंट्री की। जिमी और जे ने सिकोआ को डबल सुपरकिक मारी। दोनों ने सिकोआ को रिंग से बाहर कर दिया। फिर लगातार किक मारकर बैकस्टेज ले गए। ये सब रेंस भी देख रहे थे। हालांकि रेंस ने इस माहौल का पूरा फायदा उठाया और रे मिस्टीरियो को स्पीयर मारकर मैच जीत लिया।

WWE में Roman Reigns की बादशाहत जारी

सोलो सिकोआ इस समय पूरी तरह रोमन रेंस का साथ दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आगे जाकर रेंस के ऊपर सिकोआ भी टर्न ले सकते हैं। इसके बाद रोमन और सोलो के बीच सिंगल्स मुकाबला देखने को मिलेगा। खैर रोमन को चैंपियन के रूप में हजार दिन से ज्यादा हो गए। कई दिग्गजों को वो अभी तक हरा चुके हैं। पिछले एक साल से द ब्लडलाइन की स्टोरी में उनका काम सबसे शानदार रहा। उनकी वजह से द उसोज़ और सिकोआ को भी फायदा हुआ।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes