Roman Reigns के भाइयों ने WWE में मौजूदा दौर की सबसे बेस्ट टैग टीम का किया खुलासा, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

WWE SmackDown टैग टीम चैंपियंस द उसोज (The Usos) ने इस बार बड़ा खुलासा किया है। द उसोज ने द न्यू डे (The New Day) को मौजूदा दौर में WWE की सबसे बेस्ट टैग टीम बताया है। Talking Smack में इस हफ्ते जिमी और जे उसो नजर आए। दोनों ने इस बार न्यू डे को लेकर बड़ा बयान दिया है।

WWE SmackDown का मेन इवेंट इस हफ्ते बहुत ही जबरदस्त रहा था

न्यू डे और द उसोज के बीच पिछले कुछ समय से शानदार राइवलरी चल रही है। ब्लू ब्रांड के मेन इवेंट में भी इस हफ्ते दोनों टीमों के बीच SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। ये बहुत ही खतरनाक मैच फैंस को इस बार देखने को मिला। चारों सुपरस्टार्स ने मैच में काफी एक्शन दिखाया। द उसोज की हालत न्यू डे ने खराब कर दी थी। खासतौर पर जेवियर वुड्स ने काफी अच्छा काम किया था। अंत में न्यू डे ने अपनी SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड कर ली थी। द उसोज ने बड़ा बयान देते हुए कहा,

सबसे पहले तो न्यू डे के लिए चीयर करना चाहिए। ब्लू ब्रांड में जबरदस्त काम इस हफ्ते किया। न्यू डे के साथ फाइट करना हमेशा से खास रहता है। जेवियर वुड्स और कोफी किंग्सटन खास अंदाज में परफॉर्म करते हैं। WWE में मौजूदा दौर में न्यू डे सबसे बेस्ट टैग टीम है। हालांकि हम उनके प्रतिद्वंदी और नए साल की शुरूआत भी हो गई है। WWE में ब्लडलाइन का जलवा आगे भी जारी रहेगा। इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में हमने दिखा भी दिया कि हम एक है। हर हफ्ते हम फैंस को ये ही चीज़ आगे दिखाएंगे।

रोमन रेंस के साथ मिलकर द उसोज ने पिछले एक साल से जबरदस्त काम ब्लू ब्रांड में किया है। WWE ने भी रोमन रेंस रहते हुए द उसोज को अच्छा पुश दिया। रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप रन को सफल बनाने में द उसोज का बहुत बड़ा हाथ अभी तक रहा है। ब्लू ब्रांड में हर हफ्ते फैंस की नजरें ब्लडलाइन के ऊपर रहती है। न्यू डे ने भी लगातार अभी तक अच्छा काम किया है।

