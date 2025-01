3 बहुत बड़े कारनामे जो WWE सुपरस्टार Jacob Fatu 2025 में कर सकते हैं

Things Jacob Fatu Can Get 2025: WWE में जेकब फाटू (Jacob Fatu) ने डेब्यू करते ही अपनी छाप छोड़ दी। वो काफी जल्दी चर्चा का विषय बन गए। इसका कारण यह है कि फाटू रिंग में काफी खतरनाक हैं और उन्हें धराशाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी तक कोई उन्हें रोक नहीं पाया है। 2024 उनके लिए काफी प्रभावशाली रहा और उन्होंने कुछ शानदार काम किए।

2025 शुरू हो गया है और फाटू के हर कदम पर फैंस की नज़र है। जेकब के लिए यह साल महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सही बुकिंग उन्हें आगे आने में काफी मदद कर सकती है। इसी बीच वो कुछ बड़ी उपलब्धियां भी 2025 में हासिल कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 3 बहुत बड़े कारनामों के बारे में बात करेंगे, जो जेकब फाटू 2025 में कर सकते हैं।

3- WWE में Money in the Bank या King of the Ring जैसा बड़ा खिताब जीतना

जेकब फाटू ने 2024 में डेब्यू करके ये साबित कर दिया है कि वो बड़े स्टार बन सकते हैं। हालांकि, इतनी क्षमता होने के साथ-साथ उन्हें लगातार खुद को साबित भी करना होगा। पिछले कुछ सालों में कई सारे सुपरस्टार्स ने WWE Money in the Bank ब्रीफकेस जीतकर या King of the Ring बनकर शानदार काम किया है। गुंथर ने 2024 में King of the Ring टूर्नामेंट जीता था और वो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन हैं।

जेकब फाटू को सुपरस्टार्स को धराशाई करने के साथ-साथ खास उपलब्धियां भी अपने साथ जोड़नी चाहिए। 2025 में वो यह चीज कर सकते हैं। जेकब को इस साल कम से कम Money in the Bank लैडर मैच या King of the Ring टूर्नामेंट जीतना चाहिए। इससे उनके नाम 2025 में एक खास उपलब्धि दर्ज हो जाएगी और कुल मिलाकर उनका कद बढ़ जाएगा। जेकब अगर King of the Ring बनेंगे, तो उनके पास सीधा वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच लड़ने का मौका होगा, या Money in the Bank ब्रीफकेस से वो कभी भी मैच हासिल कर पाएंगे।

2- जेकब फाटू WWE में सोलो सिकोआ को धोखा दे सकते हैं

जेकब फाटू ने WWE में डेब्यू करके सोलो सिकोआ के साथ काम करना शुरू किया था। समय-समय पर जेकब की सोलो से अनबन देखने को मिली है लेकिन अभी उनका अलग होना बेहद मुश्किल प्रतीत हो रहा है। हालांकि, सोलो अगर ट्राइबल चीफ पद गंवाने का गुस्सा जेकब फाटू पर निकालते हैं, या उन्हें इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, तो फिर चीजें बदल सकती हैं।

जेकब फाटू उन्हें धोखा देकर अलग हो सकते हैं। इसके बाद दोनों के बीच एक अच्छी स्टोरी चल सकती है। यह एक ऐसी स्टोरी होगी, जिससे सिर्फ जेकब फाटू ही नहीं, बल्कि सोलो सिकोआ को भी फायदा होगा। यह जेकब को स्पॉटलाइट में लाने का एक अच्छा तरीका भी साबित हो सकता है।

1- जेकब फाटू WWE में 2025 में एक सिंगल्स चैंपियनशिप जीत सकते हैं

जेकब फाटू ने 2024 में अपने डेब्यू के कुछ समय बाद ही WWE टैग टीम चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया था। सोलो सिकोआ के कहने पर उन्हें इस टाइटल को छोड़ना पड़ा और टांगा लोआ को देना पड़ा। जेकब इसके बाद से ही खुद को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 में फैंस उन्हें सिंगल्स चैंपियनशिप जीतते हुए देखना चाहेंगे। फाटू अगर सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप को निशाना बनाते हैं, तो यह जबरदस्त बात होगी।

दूसरी ओर अगर वो सिंगल्स टाइटल के लिए चैलेंज करते हैं, तो भी यह एकदम सही फैसला होगा। जेकब जिस तरह के सुपरस्टार हैं, उनके लिए चैंपियनशिप जीतना उतना मुश्किल शायद ही होगा। इसके बाद वो डॉमिनेंट टाइटल रन दे सकते हैं। फाटू को अगर खुद को स्थापित करना है, तो सिंगल्स गोल्ड को लक्ष्य बनाना होगा। अगर वो ऐसा करते हैं, तो फिर उन्हें चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।

