3 बड़ी चीज़ें जो रोमन रेंस WWE Bash in Berlin में मैच नहीं लड़ने की स्थिति में कर सकते हैं 

Things Roman Reigns Can Do If He Not Compete Bash In Berlin: रोमन रेंस (Roman Reigns) की WWE में वापसी हो चुकी है। असली ट्राइबल चीफ रिटर्न के बाद से ही नए ब्लडलाइन के खिलाफ फिउड में दिखाई दे रहे हैं। कईयों का मानना है कि रोमन इस साल बैश इन बर्लिन (Bash in Berlin) में मैच लड़ते हुए नज़र आ सकते हैं।

संभव यह भी है कि कंपनी इस इवेंट में रेंस का मैच बुक करने की जगह उन्हें किसी सैगमेंट का हिस्सा बना सकती है। इस आर्टिकल में हम ऐसी 3 बड़ी चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि रोमन रेंस WWE Bash in Berlin में मैच नहीं लड़ने की स्थिति में कर सकते हैं।

3- रोमन रेंस WWE Bash in Berlin में कोडी रोड्स के मैच के बाद उन्हें कंफ्रंट करके रीमैच की मांग कर सकते हैं

कोडी रोड्स Bash in Berlin में केविन ओवेंस के खिलाफ अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप डिफेंड करना चाहते थे। अब यह मुकाबला ऑफिशियल भी किया जा चुका है। हालांकि, संभावना ज्यादा है कि कोडी यह मैच जीतकर अपना टाइटल डिफेंड करने में कामयाब रहेंगे।

देखा जाए तो रोड्स WrestleMania XL में रोमन रेंस को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बने थे। हालांकि, रोमन को अभी तक इस टाइटल के लिए रीमैच नहीं दिया गया है। यही कारण है कि संभव है कि रोमन Bash in Berlin में मुकाबले के बाद अमेरिकन नाईटमेयर को रीमैच की चुनौती देते हुए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप पिक्चर में एंट्री कर सकते हैं।

2- रोमन रेंस का WWE Bash in Berlin में जेकब फाटू से पहली बार सामना कराया जा सकता है

जेकब फाटू SummerSlam में रोमन रेंस की वापसी के पहले ही चोटिल हो गए थे। यही कारण है कि इन दोनों का कंफ्रंटेशन नहीं हो पाया था। जेकब SmackDown के आखिरी एपिसोड में भी मौजूद नहीं थे और इस वजह से नई ब्लडलाइन खुद को रोमन के हाथों पिटने से बचा नहीं पाई थी।

फैंस बेसब्री से असली ट्राइबल चीफ और समोअन वेयरवुल्फ का आमना-सामना होने का इंतजार कर रहे हैं। देखा जाए तो रोमन रेंस और जेकब फाटू को ब्रॉल करते हुए देखना काफी खास पल होगा। यही कारण है कि संभव है कि कंपनी Bash in Berlin में रोमन और जेकब का आमना-सामना कराते हुए इन दोनों के बीच ब्रॉल करा सकती है।

1- रोमन रेंस WWE Bash in Berlin में जे उसो और सैमी ज़ेन से मुलाकात कर सकते हैं

रोमन रेंस इस साल हुए Draft का हिस्सा नहीं होने की वजह से फ्री एजेंट बन गए थे। इस वजह से उम्मीद थी कि रोमन SmackDown के साथ Raw में भी दिखाई देंगे। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि रेंस केवल ब्लू ब्रांड में दिखाई देने वाले हैं।

देखा जाए तो असली ट्राइबल चीफ को ब्लडलाइन के साथ राइवलरी के दौरान Raw सुपरस्टार्स जे उसो और सैमी ज़ेन की मदद की भी जरूरत होगी। Bash in Berlin के प्रीमियम लाइव इवेंट होने की वजह से इसमें Raw और SmackDown दोनों ब्रांड्स के सुपरस्टार्स हिस्सा लेने वाले हैं। यही कारण है कि रोमन रेंस इस इवेंट के दौरान जे और सैमी से मुलाकात करके उन्हें अपने साथ आने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं।

