"मैं उन्हें हरा सकता हूं"- AEW के फेमस सुपरस्टार ने WWE दिग्गज अंडरटेकर को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

AEW सुपरस्टार MJF ने हाल ही में अंडरटेकर (Undertaker) को लेकर बड़ा बयान दिया है। MJF ने कहा कि वो अंडरटेकर को आराम से हरा सकते हैं। दरअसल King of the Ring 1998 में अंडरटेकर और मैनकाइंड के बीच Hell in a Cell मैच हुआ था। WWE इतिहास के सबसे अच्छे मैचों में इसे गिना जाता है। MJF ने इसी मैच को लेकर अपना बयान दिया।

WWE दिग्गज अंडरटेकर ने पिछले साल रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया था

ये मैच इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि कई यंग सुपरस्टार्स इससे प्रेरित हुए थे। खुद MJF भी इस मैच की तारीफ कर चुके हैं। Schwartz on Sports को हाल ही में MJF ने अपना इंटरव्यू दिया। MJF ने अंडरटेकर को लेकर कहा,

मैं जब घर गया था तब मैंने अपने पिता से कोई हॉलीवुड वीडियो देने के लिए कहा था। मुझे रेसलिंग डीवीडी हाथ इसके बाद लगी। जब मैंने देखा तो उसमें अंडरटेकर थे। हालांकि उस समय मैं उन्हें नहीं जानता था। मैंने जब डिस्क में बदलाव किया तब वो Hell in a Cell मैच था। अंडरटेकर और मैनकाइंड के बीच ये मैच हुआ था। मैंने अपने करियर में पहली बार कोई मैच पूरी तरह से देखा। ये पूरा मैच मैंने देखा और मैं सिर्फ पांच साल का था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं अंडरटेकर को हरा सकता हूं। अब मैं अंडरटेकर को बहुत अच्छे से जानता हूं और ये ही बात आज भी कह सकता हूं। मैं उन्हें आराम से मात दे सकता हूं।

Also Read Article Continues below

वैसे अंडरटेकर और MJF की राह बहुत अलग है। अंडरटेकर ने पिछले साल रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया था। अब शायद वो रिंग में दोबारा वापसी नहीं करेंगे। MJF इस समय AEW में अच्छा काम कर रहे हैं। AEW द्वारा उन्हें पुश भी दिया जा रहा है। फैंस भी MJF के प्रदर्शन से काफी खुश नजर आए। रिटायरमेंट के बाद से अंडरटेकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। शायद MJF की इस बात का जवाब अंडरटेकर भी आने वाले समय में दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो काफी मजा फैंस को आएगा।

Edited by PANKAJ