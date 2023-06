33 साल के WWE रेसलर ने मौजूदा चैंपियन के साथ शानदार तस्वीर की पोस्ट, बोल्ड मैसेज देते हुए इरादे जाहिए किए

Austin Theory: एक WWE सुपरस्टार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मौजूदा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी (Austin Theory) के साथ एक तस्वीर साझा की। टॉप डोला (Top Dolla) ने ये काम किया है।

डोला Hit Row के सदस्य हैं और वो इस समय ब्लू ब्रांड में काम कर रहे हैं। Hit Row को साल 2021 में रिलीज कर दिया गया था, 2022 में में दोबारा उनकी वापसी हुई। डोला ने ट्विटर पर थ्योरी के साथ एक तस्वीर साझा की और दोनों की ओर से एक साहसिक संदेश भेजा। उन्होंने 'They hate us cuz they ain’t us…' लिखा।

WWE सुपरस्टार Austin Theory का टाइटल रन जबरदस्त

ऑस्टिन थ्योरी धीरे-धीरे कंपनी के बड़े सुपरस्टार बनते जा रहे हैं। उनका टाइटल रन भी अच्छा चल रहा है। पिछला एक साल उनके लिए शानदार रहा है। पिछले साल Survivor Series: WarGames में ऑस्टिन थ्योरी ने यूएस चैंपियनशिप जीती थी। हाल ही में पूर्व WWE राइटर विंस रूसो ने कहा था कि 2023 मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच का विजेता यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी को निशाना बनाए। Sportskeeda Wrestling पर बात करते हुए उन्होंने कहा,

आप सही कह रहे हैं, ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर मनी इन द बैंक ब्रीफेकेश विजेता ने कैश-इन करना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका होगा। ऑस्टिन को इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है।

थ्योरी के लिए कंपनी ने आगे भी कुछ ना कुछ अच्छा प्लान जरूर बनाया होगा। पिछले साल विंस मैकमैहन ने उन्हें पहले तगड़ा पुश दिया था। ट्रिपल एच ने भी बाद में उनके साथ अच्छा काम किया। उन्होंने अपने कैरेक्टर में भी बदलाव किया, इसका फायदा उन्हें मिला। थ्योरी को चैंपियन के रूप में 208 दिन हो गए। अब देखना होगा कि आगे जाकर उनके इस शानदार टाइटल रन का अंत कौन करेगा। एक बात तो तय है कि आगे जाकर ऑस्टिन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हासिल कर सकते हैं। रिंग में वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और फैंस भी हमेशा उनके सपोर्ट में रहते हैं।

