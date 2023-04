Triple H ने WWE में कब-कब और किन Superstars को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है?

Triple H: WWE दिग्गज ट्रिपल एच (Triple H) को रेसलिंग जगत में सबसे सम्मानित सुपरस्टार्स में गिना जाता है। वो अभी WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव हैं लेकिन सालों तक उन्होंने रिंग में धमाकेदार प्रदर्शन द्वारा फैंस का दिल जीता है। द गेम ने अपने करियर में 14 बार वर्ल्ड टाइटल पर कब्जा किया है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि ट्रिपल एच ने कब-कब और किन रेसलर्स को हराकर वर्ल्ड टाइटल जीता है।

WWE में Triple H की सभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत पर एक नज़र

1- ट्रिपल एच ने 23 अगस्त 1999 को मिक फोली को Raw के एपिसोड में WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था। इस मैच में उन्होंने जीत हासिल करते हुए अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड टाइटल पर कब्जा किया था।

2- बिग शो, केन, मैनकाइंड, ट्रिपल एच, ब्रिटिश बुलडॉग और द रॉक के बीच Unforgiven 1999 में WWE चैंपियनशिप के लिए सिक्स पैक चैलेंज मैच देखने को मिला था। यहां ट्रिपल एच ने रॉक पर पेडिग्री लगाया और पिन करके WWE टाइटल जीता।

3- Raw के 3 जनवरी 2000 के एपिसोड में ट्रिपल एच ने बिग शो को चीटिंग से हराकर WWE चैंपियनशिप को तीसरी बार हासिल किया था।

4- Judgment Day 2000 में ट्रिपल एच और द रॉक के बीच 60 मिनट आयरनमैन मैच हुआ था। इस WWE चैंपियनशिप मैच में द गेम और ग्रेट वन 5-5 पॉइंट की बराबरी पर थे। इसी बीच अंडरटेकर आए और ट्रिपल एच पर हमला किया। DQ के कारण ट्रिपल एच को एक और पॉइंट मिला। वो 6-5 की बढ़त के साथ WWE चैंपियन बन गए।

5- Wrestlemania 18 में ट्रिपल एच ने क्रिस जैरिको को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया था।

6- Raw के 2 सितंबर 2002 के एपिसोड में एरिक बिशाफ ने ऐलान किया था कि ट्रिपल एच नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं। उन्हें सीधा टाइटल गिफ्ट कर दिया गया था।

7- Armageddon 2002 में ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स के बीच वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए थ्री स्टेजेस ऑफ हैल मैच हुआ था। यहां 2-1 की बढ़त से ट्रिपल एच नए चैंपियन बने थे।

8- गोल्डबर्ग, केन और ट्रिपल एच के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए Armageddon 2003 में ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ। यहां बतिस्ता ने आकर केन को पिन करने से रोका। ट्रिपल एच ने फायदा उठाकर गोल्डबर्ग को पिन किया और अपने आठवें वर्ल्ड टाइटल पर कब्जा किया।

9- Unforgiven 2004 में ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में बतिस्ता की इंटरफेरेंस का फायदा उठाकर हराया और टाइटल जीता।

10- ट्रिपल एच ने New Year's Revolution 2005 में रैंडी ऑर्टन, बतिस्ता, क्रिस जैरिको, ऐज और क्रिस बेनोइट को Elimination Chamber मैच में हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी।

11- No Mercy 2007 में रैंडी ऑर्टन को रोलअप की मदद से ट्रिपल एच ने हराते हुए WWE चैंपियनशिप जीत ली थी।

12- ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन, JBL और जॉन सीना को Backlash 2008 में फैटल 4 वे एलिमिनेशन मैच में पराजित करके WWE चैंपियनशिप जीती थी।

13- No Way Out 2009 में ट्रिपल एच ने ऐज, बिग शो, जैफ हार्डी, व्लादिमीर कोज़लोव और द अंडरटेकर को Elimination Chamber मैच में हराकर WWE टाइटल पर कब्जा किया था।

14- ट्रिपल एच ने WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए 2016 में हुए Royal Rumble मैच को जीता था। यह उनकी आखिरी वर्ल्ड टाइटल जीत थी।

