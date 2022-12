Triple H की सत्ता में 30 साल पुराने प्रीमियम लाइव इवेंट की WWE में होगी वापसी, अगले साल फैंस को मिलेगा बड़ा सरप्राइज?

King And Queen Of The Ring इवेंट: WWE के बहुत बड़े और प्रसिद्ध प्रीमियम लाइव इवेंट की वापसी होने वाली है। कहा जा रहा है कि 30 साल पुराने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King And Queen Of The Ring) इवेंट की वापसी ट्रिपल एच (Triple H) के राज में होगी। ट्रिपल एच ने जब से WWE की जिम्मेदारी संभाली है तब से बहुत बदलाव देखने को मिले हैं।

WWE के बड़े इवेंट को लेकर अहम जानकारी सामने आई

कुछ दिन पहले WWE ने King And Queen Of The Ring को लेकर ट्रेडमार्क फाइल किया था। ट्रिपल एच ने प्रोडेक्ट और लैंडस्केप में अभी तक बड़े बदलाव किए हैं। अगले साल भी ये चीजें जारी रहेंगी। आप सभी को पता है कि King And Queen Of The Ring इवेंट बहुत ही प्रसिद्ध था। फैंस चाहते हैं कि इस शो की वापसी होनी चाहिए। हाल ही में कंपनी ने इसे लेकर ट्रेडमार्क फाइल किया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस इवेंट की वापसी होगी। यहां से पूरी तरह संकेत मिल गए है कि ट्रिपल एच इस प्रसिद्ध इवेंट की वापसी चाहते हैं। PWInsider की रिपोर्ट में इसे लेकर खुलासा किया गया है।

Triple H @TripleH

Excited for this week of Thanks for all the birthday wishes and messages. Spent the day with the team looking for the future of @WWE Excited for this week of #WWETryouts … the future is bright! @WWE Recruit

अगर अगले साल इस इवेंट की वापसी होगी तो जून में 30वीं सालगिरह भी हो जाएगी। ट्रिपल एच इस समय अच्छा काम कर रहे हैं। विंस मैकमैहन ने इस साल जुलाई में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। इसके बाद WWE की जिम्मेदारी पूरी तरह उनके पास आ गई। इसके बाद कुछ रिलीज किए गए सुपरस्टार्स की वापसी हुई। ब्रॉन स्ट्रोमैन, ब्रे वायट और कैरियन क्रॉस जैसे दिग्गजों ने वापसी कर सभी को चौंकाया। ये सब ट्रिपल एच की वजह से हुआ।

King And Queen Of The Ring इवेंट की वापसी से फैंस भी खुश हो जाएंगे। WWE ने अगर ट्रेडमार्क फाइल किया है तो फिर इसकी वापसी पक्की लग रही है। आने वाले समय में इस चीज़ के बारे में WWE द्वारा भी जानकारी दे दी जाएगी। अब देखना होगा कि ट्रिपल एच WWE फैंस को कब ये बड़ा सरप्राइज देंगे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes