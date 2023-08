WWE दिग्गज John Cena की भारत में ऐतिहासिक एंट्री के ऐलान के बाद भारतीय फैंस हुए गदगद, प्रतिक्रियाओं का आया सैलाब

John Cena: WWE दिग्गज जॉन सीना (John Cena) अगले महीने भारत में होने वाले Supertar Spectacle इवेंट में हिस्सा लेंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद सीना ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक ऐलान किया और बताया कि वो सिर्फ इवेंट में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं, बल्कि मैच लड़ते हुए भी दिखाई देंगे। यह 16 बार के पूर्व WWE चैंपियन का इंडिया में लड़े जाने वाला पहला मुकाबला होगा।

किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि जॉन सीना भारत में होने वाले इवेंट का हिस्सा बनेंगे, लेकिन हाल ही में Fox Sports ने सबसे पहले इस बात को रिपोर्ट किया कि सीना 1 सितंबर को SmackDown के एपिसोड और 8 सितंबर को WWE Superstar Spectacle में हिस्सा लेंगे। फैंस भी इस न्यूज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हैं और ट्विटर पर फैंस की प्रतिक्रियाओं का सैलाब आया है।

WWE Superstar Spectacle के लिए John Cena की एंट्री का ऐलान होने के बाद फैंस ने क्या कहा?

(आपके पॉस्टर्स अपने रूम में लगाने से लेकर आपकी टी-शर्ट और एक्शन फिगर्स को कलेक्ट करना। The Time is Now सॉन्ग को याद करना और स्कूल में इसे गाना। टीवी शो में आपकी 20वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करना और आखिरकार अब आपको लाइव एक्शन में देख पाऊंगा। John Cena आपको देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हूं। भारत आपका इंतजार कर रहा है)

(द GOAT जॉन सीना। भारत में आपका स्वागत है। आपको लाइव देखने का इंतजार नहीं कर सकता)

(मैंने हमेशा जॉन सीना को रिंग में रेसलिंग करते हुए देखने का सपना देखा है, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मैं भारत में रहता हूं और उन्होंने कभी यहां रेसलिंग नहीं की है। Superstar Spectacle के लिए मैंने टिकट बुक की थी और अब उन्होंने सीना की वापसी का ऐलान कर दिया)

(मेरे हीरो John Cena भारत आ रहे हैं। मुझे अभी भी यह मजाक लग रहा है।)

(John Cena भारत आ रहे हैं और मैं नहीं जा सकता। यह चुनिंदा मौकों में से एक था जब मुझे मेरे पसंदीदा रेसलर को लाइव देखने का मौका था। रेसलिंग फैन के लिए इससे खराब कुछ नही हो सकता)

(WWE फैंस आपका भारत में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फैंस के लिए काफी ज्यादा यादगार रहने वाला है और हम उम्मीद करेंगे कि यह आपके लिए भी यादगार बनाने में कामयाब होंगे। हम भारतीय आपका पूरे प्यार के साथ स्वागत करेंगे।)

(John Cena आपका भारत में स्वागत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो रहा है और यह सपने के पूरे होने जैसा है)

