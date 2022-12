The Bloodline के 2 सदस्यों ने WWE दिग्गज Roman Reigns के खिलाफ टर्न लेने के दिए संकेत, वीडियो देखकर चौंक जाएंगे आप

The Usos: अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस द उसोज़ (The Usos) ने हाल ही में रोमन रेंस (Roman Reigns) के खिलाफ टर्न लेने के संकेत दिए। The Bloodline (द ब्लडलाइन) का इस समय WWE में जलवा चल रहा हैं। रेंस इस फैक्शन को लीड कर रहे हैं।

इस फैक्शन में द उसोज़, सोलो सिकोआ और सैमी ज़ेन मौजूद हैं। इन सभी को पॉल हेमन गाइड कर रहे हैं। रेंस के पास इस समय अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप हैं। 800 दिन से ज्यादा उन्हें चैंपियन के रूप में हो गए। वहीं द उसोज़ को भी 500 से ज्यादा दिन टैग टीम चैंपियंस के रूप में हो गए। फैंस उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही इस ग्रुप का एक सदस्य टर्न लेगा। कई लोगों को लगता है कि सैमी ज़ेन ये कारनामा कर सकते हैं। कुछ ने सोलो सिकोआ का नाम भी लिया।

अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस द उसोज़ ने फैंस को चौंकाया

दरअसल अरेबिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर थम्स अप थम्स डाउन का गेम खेला गया। यहां पर जब रोमन रेंस की तस्वीर सामने आई तो द उसोज़ ने शुरूआत में थम्स डाउन किया। हालांकि बाद में उन्होंने एक्ट करते हुए इसे गलती बताया।

WWE में कुछ भी हो सकता है। सभी को लगता है कि सैमी और सोलो टर्न ले सकते हैं लेकिन आने वाले समय में ये काम द उसोज़ भी कर सकते हैं। वैसे अभी तक जिमी और जे उसो ने रोमन रेंस का अच्छा साथ दिया हैं। रेंस की सफलता के पीछे इन दोनों का हाथ बहुत रहा।

द ब्लडलाइन में अभी भी कुछ सही नहीं चल रहा है। Survivor Series WarGames से पहले जे उसो और सैमी के बीच अनबन जारी थी। इस इवेंट में सैमी ने रेंस और ब्लडलाइन के प्रति वफादारी पेश की। उन्होंने अपने बचपन के दोस्त केविन ओवेंस पर अटैक किया। ऐसा लगा था कि सब ठीक हो गया लेकिन एक बार फिर मामला गड़बड़ होता दिख रहा है। केविन अब माइंडगेम खेल रहे हैं और वो सैमी को ब्लडलाइन के प्रति भड़का रहे हैं। अब देखना होगा कि इस स्टोरीलाइन में आगे क्या होगा।

