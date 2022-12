"मैं अब इंतजार नहीं कर सकता"- WWE में वापसी को लेकर दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सिंग चैंपियन का बड़ा बयान

Tyson Fury: दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सिंग चैंपियन टायसन फ्यूरी (Tyson Fury) अब WWE रिंग में फिर से नज़र आ सकते हैं। इस बात के संकेत उन्होंने खुद दिए हैं। इससे पहले कई बार वो रिंग में आ चुके हैं।

साल 2019 में पहली बार फ्यूरी ने WWE रिंग में कदम रखा था। ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ उनकी राइवलरी रही थी। Crown Jewel में दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ था। फ्यूरी ने स्ट्रोमैन को यहां हराकर सभी को चौंका दिया था।

इसके बाद SmackDown के एपिसोड में वो नज़र आए थे। ये शो उनके होमटाउन मैन्चेस्टर में हुआ था। इस साल WWE Clash at the Castle में भी रिंगसाइड में वो मौजूद थे। इस इवेंट में रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। ऑस्टिन थ्योरी यहां Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने आए थे। फ्यूरी ने उन्हें पंच मारकर धराशाई कर दिया था। मुकाबले में रेंस की जीत हुई थी। इसके बाद फ्यूरी ने रिंग में जाकर उनसे हाथ मिलाया और फिर मैकइंटायर के साथ मिलकर अपने होमक्राउड को संबोधित किया था।

WWE में वापसी को लेकर दिग्गज टायसन फ्यूरी का बड़ा बयान सामने आया

Boxing Social को हाल ही में फ्यूरी ने अपना इंटरव्यू दिया। यहां WWE में वापसी को लेकर उन्होंने कहा,

रेसलिंग, हेयर वी कम! WWE, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। किसी के सिर पर चेयर मारने के लिए तैयार हूं।

उन्होंने टैग टीम मैच के बारे में भी बात की। अपने पिता जॉन फ्यूरी के साथ लोगन और जेक पॉल से वो मुकाबला करना चाहते हैं।

अप्रैल 2021 में लोगन पॉल ने WWE में डेब्यू किया था। इस साल भी उन्होंने मुकाबले लड़े। हाल ही में Crown Jewel इवेंट में उनका मुकाबला रोमन रेंस के साथ हुआ था। WWE में ये उनका तीसरा मुकाबला था। रोमन रेंस की हालत उन्होंने खराब कर दी थी। दोनों के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। इस मुकाबले में रेंस ने जीत हासिल की थी। फ्यूरी का मुकाबला फ्यूचर में लोगन पॉल के साथ भी हो सकता है।

