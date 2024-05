WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल करना चाहते हैं मौजूदा चैंपियन, अपने लक्ष्य का किया खुलासा

Cody Rhodes Wants To Become Grand Slam Champion: WWE King and Queen of the Ring इवेंट में कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और लोगन पॉल (Logan Paul) के बीच मैच होने वाला है। वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए आमने-सामने होंगे। पहले लगा था कि इस मुकाबले में लोगन पॉल की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी दांव पर होगी लेकिन ऐसा नहीं है। कोडी ने अब इसी विषय पर बात करते हुए कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले अपने मुख्य लक्ष्य का खुलासा किया।

Busted Open पॉडकास्ट पर कोडी रोड्स नज़र आए। इसी बीच उन्होंने इस बात पर निराश जताई कि लोगन पॉल अपनी चैंपियनशिप को King and Queen of the Ring में दांव पर नहीं लगा रहे हैं। रोड्स ने यह चीज़ साफ कर दी कि वो इस बात को लेकर गुस्सा नहीं हैं लेकिन वो ग्रैंडस्लैम चैंपियन नहीं बन पाएंगे। अमेरिकन नाइटमेयर ने कहा कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले यह कीर्तिमान हासिल करना चाहेंगे। उन्होंने कहा,

"मुझे लगता है कि हर कोई इस चीज़ (पार्ट टाइम चैंपियनशिप रन) से तंग आ गया होगा क्योंकि हम चैंपियनशिप के पीछे अभी भाग रहे हैं। हम सभी के कीर्तिमानों के पीछे जा रहे हैं लेकिन यह (अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप) असल में WWE का पिरामिड है। यह चीज़ हमेशा टॉप पर रहती है और बाकी सभी चीज़ें नीचे है। लोगन पॉल का अपनी चैंपियनशिप को दांव पर नहीं लगाने के फैसले को नहीं लेने से मुझे उतना गुस्सा नहीं आया, जितना मेरी चैंपियनशिप दांव पर नहीं होने पर आता। मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन की लिस्ट से बाहर हूं लेकिन अभी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में समय बचा है। मैं आगे जाकर इसे हासिल कर सकता हूं।"

WWE एनालिस्ट चाहते हैं कि लोगन पॉल, कोडी रोड्स को हराकर चैंपियन बनेंगे

सैम रॉबर्ट्स ने अपने पॉडकास्ट NotSam Wrestling पर बताया कि वो लोगन पॉल को अगला अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनते हुए देखना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा,

"मुझे लोगन पॉल के हारने का आईडिया पसंद आया है। बाद में वो फैक्शन (Wyatt 6) आकर कोडी रोड्स को डरा सकता है। कोडी इस चीज़ से डर सकते हैं और फिर Clash at the Castle में उसी तरह डरते हुए जा सकते हैं। लोगन पॉल Money in the Bank जीत सकते हैं। वो इसी के चलते यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन होंगे और उनके पास Money in the Bank ब्रीफकेस भी होगा। इसके बाद शायद वो एलए नाइट का सामना SummerSlam में करते हुए चैंपियनशिप हार सकते हैं और फिर उसी इवेंट मे कोडी रोड्स पर कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके उनसे चैंपियनशिप ले सकते हैं।"