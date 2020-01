WrestleMania 36 के लीक हुए मैच कार्ड को लेकर अहम अपडेट सामने आया मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 11, 2020

रेसलमेनिया साल का सबसे बड़ा इवेंट है

हाल ही में ऑनलाइन रेसलमेनिया 36 का मैचकार्ड काफी वायलर हो रहा है उसमें 6 बड़े मुकाबले शामिल दिखा रहे हैं। हालांकि WrestlingNewsco के पॉल डेविस की रिपोर्ट के अनुसार यह मैचकार्ड रियल नहीं है। भले ही फ्यूरी ने रेसलमेनिया में लड़ने की दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन ब्रॉक लैसनर के खिलाफ उनके मैच का कोई प्लान अभी नहीं तक नहीं है। आप यहां वायरल हो रहे मैचकार्ड को देख सकते हैं: WWE चैंपियनशिप मैच: ब्रॉक लैसनर vs टायसन फ्यूरी यूनिवर्सल चैंपियनिप मैच: ब्रे वायट vs रोमन रेंस vs डेनियल ब्रायन सिक्स मैन हार्डकोर टैग टीम मैच: समोआ जो, केविन ओवेंस और बिग शो vs सैथ रॉलिंस और द ऑथर्स ऑफ पेन मिक्स्ड टैग टीम मैच: रुसेव और लिव मॉर्गन vs बॉबी लैश्ले और लाना रैंडी ऑर्टन vs एजे स्टाइल्स इसके अलावा यह रिपोर्ट भी सामने आई है कि फ्यूरी स्ट्रोमैन के साथ टीम बनकर किंग कॉर्बिन और उनकी टीम के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसके अलावा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में डेनियल ब्रायन को शामिल करने का कोई प्लान नहीं है। कंपनी रोमन रेंस को टॉप बेबीफेस के तौर पर वापस लाना चाहती है और इसी वजह से ब्रे वायट vs रोमन रेंस का मैच देखने को मिल सकता है। रेसलमेनिया 36 का आयोजन 5 अप्रैल (भारत में 6 अप्रैल) को लाइव आएगा। इसी वजह से साल के सबसे बड़े इवेंट में कौन से मैच देखने को मिलेंगे यह देखना दिलचस्प होगा। Advertisement

