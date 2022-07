WWE SmackDown के ऑफ-एयर होने के बाद Money in the Bank विजेता की करारी हार, दिग्गज ने दिखाया दम

SmackDown: WWE स्मैकडाउन (Smackdown) में इस हफ्ते कई धमाकेदार मैच देखने को मिले। रोमन रेंस (Roman Reigns) ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रोमो कट किया। हालांकि, इस दौरान उन्हें उनके ही स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन (Paul Heyman) की तरफ से चेतावनी मिली थी। ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) और शेमस (Sheamus) के बीच मैच होने वाले था, लेकिन शेमस की तबीयत सही नहीं होने के कारण बुच (Butch) ने मैकइंटायर का सामना किया था। शो में जो हुआ वो तो सबने देखा, लेकिन इसके ऑफ-एयर होने के बाद क्या हुआ?

Smackdown के ऑफ-एयर होने के बाद Raw सुपरस्टार और वर्तमान यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बॉबी लैश्ले ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उन्होंने Money in the Bank विजेता थ्योरी के खिलाफ अपने टाइटल को डार्क मैच में दांव पर लगाया था। हालांकि, इस मैच में थ्योरी जीत हासिल नहीं कर पाए और लैश्ले ने दम दिखाते हुए थ्योरी को हरा दिया। आपको बता दें कि थ्योरी को ही हराकर लैश्ले चैंपियन बने थे।

शो शुरु होने से पहले भी एक डार्क मैच हुआ था जिसमें Smackdown की दो उभरती हुई सुपरस्टार्स की भिड़ंत देखने को मिली थी। इस मैच में राकेल रॉड्रिगेज और जाया ली आमने-सामने थीं और दोनों तय करना चाहती थीं कि कौन बेहतर NXT की खोज है। रॉड्रिगेज ने इस मैच में जीत हासिल करते हुए अपने मोमेंटम को जारी रखा है।

WWE SummerSlam में थ्योरी के खिलाफ टाइटल डिफेंड करेंगे बॉबी लैश्ले

थ्योरी ने Money In The Bank में लैश्ले के खिलाफ अपना टाइटल गंवाया था। इस जीत के साथ लंबे समय बाद लैश्ले के हाथों में टाइटल आया और अब वह इसे लंबे समय तक अपने पास बनाए रखना चाहेंगे। Money In The Bank में टाइटल गंवाने के बाद थ्योरी को सरप्राइज के रूप में लैडर मैच का हिस्सा बनाया था और फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीतने में भी सफलता पाई थी।

थ्योरी ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद लैश्ले को ही निशाना बनाने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में होने वाले Summerslam में थ्योरी के खिलाफ लैश्ले अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए उतरेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि थ्योरी एक बार फिर यूएस चैंपियन बनने में कामयाब होते हैं या नहीं।

