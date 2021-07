WWE रिंग में पूर्व विमेंस चैंपियन बैकी लिंच की वापसी कब होगी?

WWE में मौजूदा समय में बैकी लिंच (Becky Lynch) का बहुत बड़ा नाम हैं। मेन रोस्टर में डेब्यू के बाद से ही विमेंस डिवीजन को बैकी लिंच ने काफी मजबूत बनाया। समरस्लैम (SummerSlam) 2018 के बाद बैकी लिंच का करियर बदल गया। यहां उन्होंने शार्लेट फ्लेयर (Charlotte Flair) के खिलाफ हील टर्न लेकर द मैन का गिमिक अपनाया था। WWE यूनिवर्स ने बैकी लिंच के इस गिमिक को काफी पसंद किया और ये आज तक चल रहा है।

क्या SummerSlam 2021 में WWE सुपरस्टार बैकी लिंच की वापसी होगी?

WWE यूनिवर्स के दबाव के कारण कंपनी को अपने प्लान में बदलाव करना पड़ा। कंपनी ने इसके बाद बैकीं लिंच को पुश दिया और इसका फायदा उन्होंने उठाया। WrestleMania 2019 के मेन इवेंट में पहली बार विमेंस के बीच मैच हुआ था। बैकी लिंच ने फ्लेयर और रोंडा राउजी को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। इसके बाद Raw विमेंस चैंपियनशिप रन बैकी लिंच का शानदार रहा।

पिछले साल Money in the Bank के बाद हुए Raw के एपिसोड में बैकी लिंच ने अपनी चैंपियनशिप छोड़ दी थी। प्रेग्नेंसी के कारण बैकी लिंच ने ये फैसला लिया और चैंपियनशिप असुका को दे दी। तब से लेकर अभी तक WWE रिंग में बैकी लिंच की वापसी नहीं हुई। WWE इस बार WrestleMania 37 से बड़ा इवेंट SummerSlam को बनाना चाहता है। WWE यूनिवर्स अब बैकी लिंच की वापसी चाहता हैं।

बैकी लिंच ने कई बार अपनी वापसी टीज की लेकिन अभी तक उनकी एंट्री नहीं हुई। Money in the Bank पीपीवी में बैकी लिंच के चैंट्स फैंस ने लगाए। इसके बाद हुए Raw के एपिसोड में भी फैंस ने उनका नाम लिया। Money in the Bank पीपीवी से पहले बैकी लिंच ने अपनी वापसी भी टीज की। फैंस इंतजार करते रह गए लेकिन वो नजर नहीं आईं।

ये बात सभी को पता है कि बैकी लिंच इस समय परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद हैं। Money in the Bank पीपीवी के दौरान भी बैकस्टेज वो नजर आईँ थी। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया। दरअसल पिछले हफ्ते WWE में कुछ दिग्गजों की एंट्री हुई और कुछ सुपरस्टार्स ने डेब्यू किया। इस वजह से बैकी लिंच की वापसी की संभावनाएं कम हो गई।

SummerSlam के लिए जॉन सीना VS रोमन रेंस, बॉबी लैश्ले VS गोल्डबर्ग और ऐज VS सैथ रॉलिंस के मैच का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो मैच कार्ड बिना बैकी लिंच के काफी मजबूत लग रहा है। मजबूत मैच कार्ड की वजह से भी WWE बैकी लिंच की वापसी अभी नहीं कराना चाहती हैं।

Raw और SmackDown विमेंस चैंंपियनशिप पर इस समय फेस सुपरस्टार ने कब्जा जमाया है।SummerSlam जैसे पीपीवी में WWE फेस VS फेस राइवलरी नहीं कराना चाहता है। अगर ऐसा होगा तो फैंस का उत्साह कम हो जाएगा। WWE ने जरूर बैकी लिंच के लिए SummerSlam के बाद का प्लान तैयार किया होगा। SummerSlam के बाद गोल्डबर्ग और जॉन सीना WWE में नजर नहीं आएंगे। इसके बाद बैकी लिंच एंट्री कर अपना जलवा दिखा सकती हैं और इससे WWE को भी फायदा होगा।

Edited by मयंक मेहता