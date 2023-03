WWE में The Usos ने 600 दिन के ऐतिहासिक टैग टीम चैंपियनशिप रन के दौरान किन-किन टीमों को हराया है?

The Usos: WWE में द उसोज़ (The Usos) का इस समय ऐतिहासिक चैंपियनशिप रन चल रहा है। हाल ही में उसोज़ ने स्मैकडाउन (SmackDown) टैग टीम चैंपियंस के तौर पर 600 दिन पूरे किए हैं और रॉ (Raw) टैग टीम टाइटल्स को यूनिफाइड किए भी उन्हें काफी समय हो गया है। द ब्लडलाइन (The Bloodline) के सदस्यों ने अपने ऐतिहासिक टाइटल रन के दौरान कई टीमों को हराया है। इस आर्टिकल में हम द उसोज़ की चैंपियनशिप रन के दौरान सभी टीमों पर जीत के बारे में बात करेंगे।

WWE में The Usos की ऐतिहासिक टैग टीम चैंपियनशिप रन के दौरान बड़ी टीमों पर जीत की लिस्ट

- Money in the Bank 2021 में द उसोज़ ने डॉमिनिक और रे मिस्टीरियो को हराकर SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप पर कब्जा किया था।

- स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स ने द उसोज़ को SmackDown टैग टीम टाइटल्स के लिए Extreme Rules 2021 में चैलेंज किया था। इस मुकाबले में उसोज़ ने शानदार तालमेल दिखाकर जीत दर्ज की थी।

- Day 1 इवेंट में द उसोज़ का न्यू डे के खिलाफ टैग टीम टाइटल मैच हुआ था। इस मुकाबले में उसोज़ ने कोफी किंग्सटन और ज़ेवियर वुड्स को हराकर टाइटल रिटेन रखा था।

- द उसोज़ और वाइकिंग रेडर्स के बीच 4 मार्च 2022 को SmackDown में टैग टीम चैंपियनशिप मैच हुआ था। इस मुकाबले में उसोज़ को जीत मिली थी।

- WrestleMania 38 में द उसोज़ ने शिंस्के नाकामुरा और रिक बूग्स को हराकर अपने SmackDown टैग टीम टाइटल्स को रिटेन किया था।

- 20 मई 2022 को SmackDown में द उसोज़ और RK-Bro के बीच Raw और SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच हुआ था। यहां रोमन रेंस की इंटरफेरेंस का फायदा उठाकर उसोज़ अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस बन गए थे।

- मैट रिडल और शिंस्के नाकामुरा को 3 जून 2022 को SmackDown के एपिसोड में द उसोज़ के खिलाफ टाइटल मैच मिला था। इस मैच में सैमी ज़ेन ने माइंड गेम खेलकर उसोज़ को टाइटल रिटेन रखने में मदद की थी।

- द उसोज़ ने ब्रॉलिंग ब्रूट्स को 23 सितंबर 2022 को SmackDown में हराकर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स को रिटेन किया था।

- मैट रिडल और केविन ओवेंस का द उसोज़ के खिलाफ 5 दिसंबर 2022 को टैग टीम चैंपियनशिप मैच हुआ था। इस मैच उसोज़ अपने टाइटल्स का बचाव करने में सफल रहे थे।

- 9 दिसंबर 2022 को SmackDown में द उसोज़ ने शेमस और बुच को हराकर अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन रखा था।

- Hit Row का द उसोज़ के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच 23 दिसंबर 2022 को देखने को मिला था। इस मैच को उसोज़ ने जीता था।

- ड्रू मैकइंटायर और शेमस को द उसोज़ ने सोलो सिकोआ की इंटरफेरेंस का फायदा उठाकर 9 जनवरी 2023 को SmackDown में हराकर अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन रखा था।

- 23 जनवरी 2023 को Raw में द उसोज़ का जजमेंट डे के खिलाफ Raw टैग टीम चैंपियनशिप मैच हुआ था। जिमी यहां चोटिल हो गए थे और उनकी जगह इस मैच में सैमी ज़ेन ने ली थी। जे और सैमी ने मिलकर टाइटल्स को रिटेन रखा था।

- द उसोज़ ने 10 फरवरी 2023 को SmackDown में रिकोशे और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराकर अपने टैग टीम टाइटल्स का सफलतापूर्वक बचाव किया था।

