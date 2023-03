WrestleMania 27 के मेन इवेंट में John Cena को WWE चैंपियनशिप मैच में किस Superstar ने हराया था?

John Cena & The Rock: WWE रेसलमेनिया (WrestleMania 27) काफी यादगार रहा था। इस शो के मेन इवेंट में द मिज़ (The Miz) और जॉन सीना (John Cena) के बीच WWE चैंपियनशिप मैच बुक किया गया था। यहां द रॉक (The Rock) की इंटरफेरेंस के कारण सीना की चौंकाने वाली हार हुई थी। जॉन सीना की हार से फैंस बहुत निराश नज़र आए थे।

जॉन सीना ने Eliminaiton Chamber मैच जीतकर द मिज़ के खिलाफ WrestleMania 27 में मैच हासिल किया था। दोनों के बीच काफी समय तक स्टोरीलाइन देखने को मिली और द रॉक ने भी इसमें अहम किरदार निभाया। WrestleMania से पहले Raw के एपिसोड में सीना ने रॉक को एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे दिया था।

रॉक का बदला बाकी था। यहां से सीना और रॉक के बीच दुश्मनी के संकेत मिल गए थे। खैर, WrestleMania 27 के मेन इवेंट में जॉन सीना और द मिज़ आखिर WWE टाइटल मुकाबले में आमने-सामने आए। यह मैच काफी धीमा रहा और बाद में दोनों ने मोमेंटम हासिल किया। मैच के दौरान सीना ने द मिज़ पर फाइव नकल शफल लगाया और एटीट्यूड एडजस्टमेंट देने गए।

मिज़ ने DDT लगाकर खुद को बचाया। मिज़ और सीना दोनों ने अपने-अपने फिनिशर्स लगाए और कुछ नियरफॉल्स भी देखने को मिले। दोनों रिंग के बाहर लड़ने लगे और धराशाई हो गए। रेफरी ने 10 तक काउंट किया और दोनों रिंग में नहीं आए। इसी कारण मैच डबल काउंटआउट से खत्म हो गया। फैंस के बीच निराशा छा गई।

WrestleMania 27 में WWE दिग्गज The Rock ने आकर John Cena vs The Miz मैच फिर से शुरू कराया

द रॉक ने एंट्री की और मैच को फिर से शुरू कराया। इस बार यह नो DQ, नो काउंट आउट और नो टाइम लिमिट वाला मैच था। जॉन, मिज़ को रिंग में लेकर आए और एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने लगे। द रॉक ने रिंग में आकर सीना पर रॉक बॉटम लगाया। द मिज़ ने फायदा उठाया और पिन करते हुए जॉन सीना पर बड़ी जीत दर्ज कर ली। मैच के बाद द रॉक और मिज़ एक-दूसरे को घूरने लगे। रॉक ने उनपर स्पाइनबस्टर लगाया और फिर पीपल्स एल्बो दिया। उन्होंने फैंस के साथ खास पल सेलिब्रेट किया।

WrestleMania 28 और 29 में द रॉक और जॉन सीना के बीच मैच देखने को मिले। उनके बीच WrestleMania 28 में हुए मुकाबले में रॉक ने बड़ी जीत दर्ज की। अगले साल फिर वो आमने-सामने आए और इस बार सिनेशन लीडर का पलड़ा भारी रहा।

