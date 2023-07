"वो उन्हें तैयार कर रहे हैं"- दिग्गज ने WWE Hall of Famer द्वारा नए सदस्यों को The Bloodline में शामिल होने के लिए तैयार करने की संभावना पर दिया बयान

The Bloodline: WWE में इस समय द ब्लडलाइन (The Bloodline) की स्टोरीलाइन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) के दौरान द उसोज़ (The Usos) ने रोमन रेंस (Roman Reigns) और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) को हराया। खैर, रेसलिंग दिग्गज बिल एप्टर (Bill Apter) ने हाल ही में बुकर टी (Booker T) द्वारा द ब्लडलाइन के अगले संभावित सदस्यों को तैयार करने के बारे में बात की।

Sportskeeda Wrestling के The Wrestling Time Machine पॉडकास्ट पर दिग्गज रेसलिंग जर्नलिस्ट बिल एप्टर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि बुकर टी संभावित रूप से ज़िला फाटू को आगे जाकर द ब्लडलाइन का हिस्सा बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने परिवार के अन्य सदस्य जैकब फाटू के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा,

"मैंने सुना है कि बुकर टी ने उमागा (ज़िला फाटू) के बेटे को अपने प्रमोशन में बुक किया है। शायद वो उन्हें ब्लडलाइन का हिस्सा बनने के लिए तैयार करने वाले हैं। साथ ही MLW के जैकब फाटू भी अच्छे स्टार हैं। इस समय काफी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं।"

आप नीचे पूरी वीडियो देख सकते हैं:

Jacob Fatu WWE में आकर Roman Reigns के फैक्शन The Bloodline में शामिल होना पसंद करेंगे

अप्रैल 2023 में एक इंटरव्यू में जैकब फाटू ने WWE में आने की इच्छा जताई थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो द ब्लडलाइन के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा,

"मैं यह सभी चीज़ें भगवान के हाथ में छोड़ना चाहता हूँ। क्या मैं वहां (WWE) जाना चाहता हूँ? हां, बिल्कुल! हालांकि, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं MLW में इतने समय तक रहूंगा। यह सभी चीज़ें भगवान के हाथ में हैं और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं हर दिन अपने भाइयों को देखता हूँ। रोमन रेंस और मेरे भाई कभी भी मुझे बुला सकते हैं। वो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि यह चीज़ परिवार से जुड़ी हुई है। हर कोई इंसान हैं। वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं, मुझे पसंद आ रही है और इसकी अनुभूति असली है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि यह सभी चीज़ें भगवान पर निर्भर करती हैं। मैं इस चीज़ को यही छोड़ना चाहूंगा।"

