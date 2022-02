4 मौके जब दिग्गज WWE Superstars ने स्पेशल गेस्ट रेफरी बनते हुए रिंग में जबदस्त धमाल मचाया

WWE समेत दुनिया के सभी प्रो रेसलिंग प्रमोशंस अलग-अलग तरीकों से फैंस का मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर मैच रेफरी द्वारा 3-काउंट पूरे होने से मैच समाप्त घोषित हो जाता है, लेकिन कई बार कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने वाले ऑफिशियल्स उन स्टोरीलाइंस में शामिल होकर मैचों के परिणाम को बदल देते हैं।

कई मौकों पर ऐसा भी देखा गया है जब किसी हाई-प्रोफाइल मैच में किसी बड़े सुपरस्टार को रेफरी बनने के लिए बुक किया गया हो। चूंकि रेफरी बनने वाला सुपरस्टार उस स्टोरीलाइन में शामिल होता है, इसलिए वो अपने दुश्मन को हराने की हरसंभव कोशिश करता है।

पिछले कई दशकों से मैचों में स्पेशल गेस्ट रेफरी बनने वाले सुपरस्टार्स कई यादगार लम्हों का हिस्सा बनते आए हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम WWE में स्पेशल गेस्ट रेफरी बनने वाले स्टार्स के 4 सबसे यादगार और धमाकेदार मोमेंट्स से आपको अवगत कराने वाले हैं।

#)शेन मैकमैहन ने हील टर्न लिया - WWE Survivor Series 1998

शेन मैकमैहन ने साल 1998 में WWE टीवी पर नजर आना शुरू किया था और उस समय वो अपने पिता, विंस मैकमैहन के खिलाफ होकर एक बेबीफेस होने का किरदार निभा रहे थे और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का साथ दे रहे थे। उस समय विंस और ऑस्टिन की दुश्मनी चरम पर थी और Survivor Series 1998 में WWE चैंपियनशिप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में ऑस्टिन की भिड़ंत मैनकाइंड से हुई।

असल में इस मैच की शुरुआत एक रेगुलर रेफरी के साथ हुई, लेकिन जब वो ऑस्टिन के मैनकाइंड पर पिन के प्रयास के लिए 3-काउंट पूरे करने वाले थे, तभी विंस मैकमैहन ने रेफरी को रिंग से बाहर खींच लिया। मगर कुछ समय बाद ही शेन मैकमैहन रेफरी के तौर पर बाहर आए, लेकिन जब ऑस्टिन ने मैनकाइंड को पिन किया तब शेन 2-काउंट पर ही रुक गए थे। मैकमैहन का ऑस्टिन को धोखा देना, इस मैच में बेबीफेस सुपरस्टार की हार का कारण बना।

#)स्टैफनी मैकमैहन ने ट्रिपल एच को धोखा दिया - WWE No Way Out 2002

साल 2002 में Royal Rumble विजेता बनने के बाद ट्रिपल एच की दुश्मनी WWE अनडिसप्यूटेड टाइटल के लिए क्रिस जैरिको के साथ शुरू होने वाली थी। मगर इस दौरान No Way Out 2002 में उनकी भिड़ंत कर्ट एंगल से हुई, जिसमें स्टैफनी मैकमैहन स्पेशल गेस्ट रेफरी की भूमिका निभा रही थीं।

आपको याद दिला दें कि मैच के दौरान एंगल गलती से स्टैफनी को नॉकडाउन कर बैठे थे। जिस वजह से टिम वाइट नाम का रेफरी बाहर आया, लेकिन पहले एंगल और उसके बाद स्टैफनी ने होश में आकर उस रेफरी पर अटैक किया। वहीं अंतिम क्षणों में स्टैफनी ने सबको चौंकाते हुए ट्रिपल एच पर चेयर से अटैक करते हुए एंगल को जीत दिलाने में मदद की थी।

#)जॉन सीना

आपको याद दिला दें कि साल 2011 की शुरुआत में सीएम पंक को द नेक्सस का नया लीडर घोषित किया गया, जिन्होंने वेड बैरेट को रिप्लेस किया था। इसके चलते बैरेड और पंक के बीच साल 2011 के जनवरी महीने के एक Raw एपिसोड में मैच को बुक किया गया, जिसमें जॉन सीना स्पेशल गेस्ट रेफरी रहे।

जॉन इस मैच में एक ऑफिशियल होने का भरपूर फायदा उठा रहे थे। उन्होंने बैरेट और पंक, दोनों को अपने ऊपर अटैक करने के लिए उकसाते हुए इस मैच को दिलचस्प बना दिया था। वहीं सीना ने द नेक्सस से अपना बदला पूरा करने के लिए दोनों सुपरस्टार्स को बेकार भाषा के इस्तेमाल के चले डिसक्वालीफाई कर दिया था, इसलिए इस मैच का अंत डबल DQ से आया।

#)विंस मैकमैहन

Survivor Series 2015 में शेमस, Money in the Bank ब्रीफ़केस को रोमन रेंस पर कैशइन कर नए WWE चैंपियन बने थे। उसके बाद 2016 की शुरुआत में भी उनकी दुश्मनी जारी रही। 2016 के सबसे पहले Raw एपिसोड में रेंस और द केल्टिक वॉरियर के बीच जबरदस्त मुकाबला लड़ा गया, जिसमें विंस मैकमैहन स्पेशल गेस्ट रेफरी रहे।

मैच शुरू होते ही साफ नजर आने लगा था कि विंस इस मैच में रेंस को हराना चाहते थे। वहीं जब मैच ने अपने अंतिम क्षणों में प्रवेश किया, तब विंस ने रोमन रेंस के पिन के प्रयास पर 3-काउंट नहीं किए थे। इसलिए रेंस ने WWE के चेयरमैन को गुस्से में आकर जोरदार तरीके से सुपरमैन पंच लगाया और अंत में शेमस को पिन के जरिए हराकर नए WWE चैंपियन बने थे।

