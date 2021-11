WWE के 4 सुपरस्टार्स जो Survivor Series में अपनी-अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं

WWE सर्वाइवर सीरीज (Survivor Series) अब कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ ही घंटे दूर रह गया है। पीपीवी के मैच कार्ड में कुल 7 मुकाबलों को जगह दी है है, जिनमें मेंस और विमेंस 5-ऑन-5 Survivor Series एलमिनेशन मैचों के साथ 25-मैन बैटल रॉयल का भी ऐलान किया गया है।

इनके अलावा बैकी लिंच vs शार्लेट फ्लेयर, डेमियन प्रीस्ट vs शिंस्के नाकामुरा, रोमन रेंस vs बिग ई, RK-Bro (रैंडी ऑर्टन और रिडल) vs द उसोज़ चैंपियन vs चैंपियन मैच भी होंगे। सभी सुपरस्टार्स जीत दर्ज कर Survivor Series में अपने-अपने ब्रांड्स को जीत दिलाने में अहम योगदान देना चाहेंगे।

इस बीच मेंस और विमेंस टीमों में कई बड़े सुपरस्टार्स को शामिल किया गया है और आखिरी समय पर उनमें कुछ बदलाव भी किए गए। इस आर्टिकल में हम उन 4 सुपरस्टार्स के नाम आपको बताएंगे, जो WWE Survivor Series में अपनी-अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं।

WWE Raw की मेंस टीम - केविन ओवेंस

2021 के ड्राफ्ट में केविन ओवेंस को SmackDown से Raw में भेजा गया है और रेड ब्रांड में आते ही उन्हें बहुत बड़ा पुश मिलना शुरू हो गया है। इस समय ओवेंस WWE चैंपियन बिग ई के खिलाफ फ्यूड में शामिल हैं और सैथ रॉलिंस भी इस स्टोरीलाइन का हिस्सा हैं।

Survivor Series की मेंस टीम Raw में ओवेंस के अलावा सैथ रॉलिंस, बॉबी लैश्ले, फिन बैलर और ऑस्टिन थ्योरी को भी जगह दी गई है। इस टीम में थ्योरी को छोड़ अन्य 4 मेंबर्स पूर्व WWE चैंपियन रहे हैं और सभी को फिलहाल जबरदस्त मोमेंटम हासिल है।

मगर WWE चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में शामिल होने के कारण ओवेंस को इस मैच में ज्यादा ताकतवर दिखाया जा सकता है। संभव है कि वो अंत में अपनी टीम को धमाकेदार जीत दिलाएं, लेकिन रॉलिंस उनके दुश्मन हैं जो टीम Raw में रहते हुए भी उन्हें धोखा दे सकते हैं। मगर रॉलिंस के माइंड गेम्स को पार करते हुए भी ओवेंस ने टीम Raw को जीत दिलाई, तो ये पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन के करियर के सबसे यादगार मोमेंट्स में से एक बन जाएगा।

