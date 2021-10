WWE के 4 सुपरस्टार्स जो King of the Ring टूर्नामेंट जीत सकते हैं

WWE में एक बार फिर किंग ऑफ द रिंग (King of the Ring) टूर्नामेंट की वापसी होने जा रही है। इसके साथ ही विमेंस सुपरस्टार्स के लिए क्वीन क्राउन (Queen's Crown) प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। हर एक प्रशंसक इसके लिए काफी उत्साहित नजर आ रहा है। King of the Ring प्रतियोगिता का काफी महत्व है। विजेता के नाम में 'किंग' जुड़ता है और फिर उन्हें एक ताज दिया जाता है।

कई दिग्गजों ने इस ताज को अपने नाम किया हुआ है। WWE में काफी सुपरस्टार्स रहे हैं जिनकी किस्मत King of the Ring प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने के बाद बदल गई है। इस समय कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो इस टूर्नामेंट को जीतने के प्रबल दावेदार रहने वाले हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं जो King of the Ring टूर्नामेंट जीत सकते हैं।

4- WWE सुपरस्टार कीथ 'बीयरकैट' ली

कैथ 'बीयरकैट' ली ने Raw के अंतिम एपिसोड में अपनी वापसी की थी। काफी समय से वो WWE के एक्शन से दूर थे। बीच में उन्होंने वापसी भी की थी लेकिन फिर वो अचानक से बाहर हो गए। अब कीथ नए लुक और नाम में बदलाव के साथ आए हैं। उनके पास टॉप सुपरस्टार बनने के सारे गुण हैं। उनके पास बड़ा साइज, शानदार रेसलिंग स्किल्स और प्रोमो स्किल्स है। इसके बावजूद भी WWE उन्हें बेहतर तरीके से बुक नहीं कर रहा था।

उन्होंने सही समय पर वापसी की है। उन्हें एक नई शुरुआत की जरूरत थी। King of the Ring प्रतियोगिता का आयोजन होगा और इस प्रतियोगिता में उन्हें हिस्सा लेना चाहिए। वो यहां जीत के प्रबल दावेदार रहेंगे और इस प्रतियोगिता को जीतने से उनका करियर पूरी तरह से बदल सकता है। कीथ ली अगर प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे तो वो जीत दर्ज करने के फेवरेट माने जाएंगे। WWE के पास इस समय कीथ ली को पुश देने का अच्छा मौका है क्योंकि वो वापसी के बाद से लगातार चर्चा का विषय रहे हैं।

