King and Queen of the Ring के लिए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच का हुआ ऐलान, चैंपियन vs चैंपियन की होगी ऐतिहासिक भिड़ंत

Undisputed WWE Championship match announced: किंग और क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring 2024) प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए ऐतिहासिक चैंपियन vs चैंपियन मैच का ऐलान हो गया है है। सऊदी अरब में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स (Cody Rhodes) अपने टाइटल को यूएस चैंपियन लोगन पॉल के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं।

इस हफ्ते SmackDown की शुरुआत ब्लू ब्रांड के जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने की और उन्होंने मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स को रिंग में बुलाया। इस बीच उनके अगले चैलेंजर की बात हुई और रिंग में यूएस चैंपियन लोगन पॉल की एंट्री हुई। पॉल ने ऐलान किया कि King and Queen of the Ring PLE के मेन इवेंट में उनका सामना कोडी रोड्स से होगा।

रोड्स और पॉल ने एक दूसरे पर शब्दों के वार किए। इस बीच यूएस चैंपियन ने अमेरिकन नाईटमेयर को हराते हुए नया अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनने का दावा किया। रोड्स भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने यूएस चैंपियन पर जमकर निशाना साधते हुए अपने मैच को हाइप किया। आपको बता दें कि यह दोनों सुपरस्टार्स के बीच होने वाला पहला मुकाबला है और इसी वजह से सभी की नज़र इस ऐतिहासिक भिड़ंत पर होने वाली है।

WWE Backlash France में कोडी रोड्स ने की थी चैंपियनशिप डिफेंड

कोडी रोड्स ने आखिरी बार अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को हाल ही में समाप्त हुए Backlash France प्रीमियम लाइव इवेंट में डिफेंड की थी। यहां उनका सामना एजे स्टाइल्स के खिलाफ हुआ था और बहुत ही शानदार मुकाबले में उन्होंने द फिनॉमिनल वन को शिकस्त देते हुए अपने टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

WrestleMania XL में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद King and Queen of the Ring दूसरा इवेंट होगा जहां अमेरिकन नाईटमेयर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। हालांकि, उनके लिए चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि लोगन पॉल एक जबरदस्त इन-रिंग परफॉर्मर हैं। पॉल जीत दर्ज करने के लिए चीटिंग का सहारा भी लेते हैं और रोड्स को इसका ध्यान भी रखना होगा।

लोगन पॉल इससे पहले Crown Jewel 2022 में एक बार अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर चुके हैं। उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज किया था, लेकिन ट्राइबल चीफ को कड़ी टक्कर देने के बावजूद वो चैंपियन बनने में कामयाब नहीं हुए थे। इस बार जरूर वो मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे और अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहेंगे। इसके साथ ही उनके पास एक साथ यूएस चैंपियन और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हुए इतिहास रचने का मौका होगा।