WWE ने 'महाभारत के भीम' भारतीय Superstar के बड़े मैच का किया ऐलान, 32 साल के रेसलर से होगा मुकाबला 

WWE ने भारतीय सुपरस्टार और महाभारत में भीम का रोल निभाने वाले सौरव गुर्जर (Saurav Gurjar) उर्फ सांगा (Sanga) के बड़े मैच का ऐलान कर दिया है। सांगा का मुकाबला NXT 2.0 के अगले हफ्ते के एपिसोड में 32 साल के जियान क्विन (Xyon Quinn) के खिलाफ होगा। इसके अलावा भी अगले हफ्ते के लिए दूसरे बड़े मैचों का ऐलान किया गया है।

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते NXT 2.0 के एपिसोड में जियोन क्विन का मुकाबला वेस ली के साथ मुकाबला हुआ था, जिसमें वेस ली को जीत मिली थी और क्विन को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद बैकस्टेज जियोन क्विन और भारतीय सुपरस्टार सांगा का आमना-सामना देखने को मिला था। सांगा ने इस एंकाउंटर के बाद कहा भी था कि उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मिल गया है।

इस हफ्ते दोनों सुपरस्टार्स का मैच नहीं हुआ, लेकिन अगले हफ्ते के लिए जरूर दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले 24 मई को NXT 2.0 के एपिसोड में सांगा ने वेस ली को शिकस्त दी थी और मैच के बाद जियोन क्विन ने वेस ली के ऊपर अटैक करने का प्रयास किया था, लेकिन सांगा ने वेस ली को बचाया और क्विन को रिंग के बाहर किया।

इसके बाद से ही उम्मीद की जा रही थी कि दोनों सुपरस्टार्स के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा और अब आखिरकार इस मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है। साथ ही सांगा की नजर इस मैच को जीतते हुए अपनी जीत की लय को बरकरार रखने पर होगी, दूसरी तरफ क्विन भी अपना बदला लेने को बरकरार होंगे।

WWE NXT 2.0 में अगले हफ्ते होंगे कौन-कौन से मुकाबले?

अगले हफ्ते NXT 2.0 में सांगा vs जियोन क्विन मैच के अलावा इंडी हार्टवेल vs कियाना जेम्स मैच होगा। साथ ही NXT विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए रोक्सेन पेरेज और कोरा जेड vs केडन कार्टर और कैटाना चांस के बीच मुकाबला होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम WWE NXT Great American Bash में विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए टॉक्सिक अट्रैक्शन के खिलाफ होगा।

साथ ही निकिता लॉयंस की वापसी भी अगले हफ्ते होगी और फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है। WWE ने NXT 2.0 के एपिसोड को जबरदस्त बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और देखना होगा कि क्या-क्या देखने को मिलता है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far