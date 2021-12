WWE ने साल 2021 के 25 बेस्ट मैचों का किया ऐलान, रोमन रेंस के 5 जबरदस्त मुकाबले शामिल 

WWE ने हाल ही में साल 2021 में हुए 25 सबसे बेहतरीन मैचों की लिस्ट को जारी किया है। इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर WWE क्राउन ज्वैल (Crown Jewel) में ऐज (Edge) vs सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) मैच को रखा गया है। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच Hell in a Cell मैच देखने को मिला था।

आपको बता दें कि मौजूदा यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के टॉप 5 में सिर्फ एक मैच शामिल है। इसके अलावा टॉप 25 मैचों की लिस्ट में रोमन रेंस के 5 मैच शामिल हैं। इसमें NXT में हुए कई शानदार मैचों को भी शामिल किया गया है।

WWE @WWE



wwe.com/article/25-bes… The Top 25 @WWE Matches of 2021! Did your favorite make the list? Find out NOW! The Top 25 @WWE Matches of 2021! Did your favorite make the list? Find out NOW!wwe.com/article/25-bes…

WWE में साल 2021 में हुए 25 सबसे अच्छे मैचों की लिस्ट:

1- ऐज vs सैथ रॉलिंस (WWE Crown Jewel पीपीवी में हुआ Hell in a Cell मैच)

2- साशा बैंक्स vs बियांका ब्लेयर (WrestleMania 37, नाईट 1 मेन इवेंट में हुआ SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच)

3- रोमन रेंस vs ऐज vs डेनियल ब्रायन (WWE WrestleMania 37, नाईट 2 मेन इवेंट में हुआ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच)

4- वॉल्टर vs ईजा ड्रैगुनोव (NXT TakeOver 36 में हुआ NXT UK चैंपियनशिप मैच)

5- बैकी लिंच vs शार्लेट फ्लेयर (WWE Survivor Series में हुआ चैंपियन vs चैंपियन मैच)

6- रोमन रेंस vs जॉन सीना (WWE SummerSlam में हुआ यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

7- रिया रिप्ली vs शार्लेट फ्लेयर (WWE Money in the Bank में हुआ Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच)

8- टीम ब्लैक & गोल्ड vs टीम 2.0 (NXT Wargames में हुआ Wargames मैच)

9- रोमन रेंस vs बिग ई vs बॉबी लैश्ले (WWE Raw में हुआ ट्रिपल थ्रेट मैच)

10 - बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट vs द मिज और जॉन मॉरिसन (WWE WrestleMania 37 नाईट 1)

11- रे मिस्टीरियो vs फिन बैलर vs केविन ओवेंस vs सैथ रॉलिंस (WWE Raw में हुआ फैटल 4वे लैडर मैच)

12- ऐज vs सैथ रॉलिंस (WWE SummerSlam)

13- फिन बैलर vs पीट डन (NXT Takeover: Vengeance Day में हुआ NXT चैंपियनशिप मैच)

14- रिया रिप्ली vs रेचल गोंजेलेज (NXT न्यू ईयर एविल में हुआ लास्ट विमेन स्टैंडिंग मैच)

15- बिग ई vs ड्रू मैकइंटायर vs केविन ओवेंस vs रिकोशे vs सैथ रॉलिंस vs रिडल vs शिंस्के नाकामुरा vs जॉन मॉरिसन (WWE Money in the Bank 2021 में हुआ मेंस मनी इन द बैंक मैच)

16- केविन ओवेंस vs सैमी जेन (WWE SmackDown में हुआ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच)

17- सैथ रॉलिंस vs सिजेरो (WWE WrestleMania 37 नाईट 1)

18- ड्रू मैकइंटायर vs शेमस (WWE Fastlane 2021 में हुआ नो होल्ड्स बार्ड मैच)

19- रेचल गोंजेलेज, आईओ शिराई, के ली रे और कोरा जेड vs टीम टॉक्सिक (NXT Wargames में हुआ Wargames मैच)

20- रोमन रेंस vs सिजेरो (WWE WrestleMania Backlash में हुआ यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

21 - वॉल्टर vs टॉमैसो सिएम्पा (NXT Takeover: Stand & Deliver में हुआ NXT यूके चैंपियनशिप मैच)

22- रोमन रेंस vs ऐज (WWE Money in the Bank में हुआ यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

23- गोल्डबर्ग vs बॉबी लैश्ले (WWE Crown Jewel में हुआ नो होल्ड्स बार्ड मैच)

24- Rk-Bro vs द उसोज (WWE Survivor Series में हुआ चैंपियन vs चैंपियन मैच)

25- बॉबी लैश्ले vs ड्रू मैकइंटायर (WWE Hell in a Cell में हुआ Hell in a Cell मैच)

Also Read Article Continues below

Edited by मयंक मेहता