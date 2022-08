WWE ने Clash at the Castle के लिए बड़े मैच का किया ऐलान, एक साल बाद दिग्गज की रिंग में आखिरकार होगी धमाकेदार वापसी

Clash at the Castle: WWE ने क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) के लिए एक बड़े टैग टीम मैच का ऐलान कर दिया है। दरअसल, यूके के इस खास इवेंट में बेली (Bayley), इयो स्काई (Iyo Sky) और डकोटा काई (Dakota Kai) का बियांका ब्लेयर (Bianca Belair), ओस्का (Asuka) और एलेक्सा ब्लिस (Alexa Bliss) के खिलाफ टैग टीम मैच देखने को मिलेगा।

WWE ने Clash at the Castle के लिए धमाकेदार मैच तय किया

Raw के एपिसोड की शुरुआत में बेली, इयो स्काई और डकोटा काई का प्रोमो सैगमेंट देखने को मिला। इस दौरान बेली और उनके फैक्शन को हील के तौर पर जबरदस्त रिएक्शन मिला। उन्होंने यहां बैकी लिंच को चोटिल करने का श्रेय लिया। बाद में बेली ने दावा किया कि उनकी साथियों को विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट में जीत मिलेगी।

बियांका ब्लेयर, ओस्का और एलेक्सा ब्लिस ने रिंग में एंट्री की और दोनों टीमों के बीच बहस हुई। थोड़ी देर बाद बेली ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बियांका, एलेक्सा और ओस्का को Clash at the Castle में मैच के लिए चैलेंज किया। उस समय बियांका ने मैच से पीछे हटने से इनकार नहीं किया था। हालांकि, आधिकारिक रूप से ऐलान होना बाकी था।

शो के दौरान कुछ समय बाद ही Raw कमेंटेटर्स ने ऐलान किया कि Clash at the Castle इवेंट में बियांका ब्लेयर, एलेक्सा ब्लिस और ओस्का का बेली, डकोटा काई और इयो स्काई के खिलाफ 6 पर्सन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। इस मैच के संकेत पिछले हफ्ते Raw में ही मिल गए थे और अब जाकर बड़ा मैच तय हो गया है।

साथ ही Raw में डकोटा काई और इयो स्काई ने डैना ब्रुक और टमीना को हराकर विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट में आगे की ओर जगह बनाई। WWE अपने इस इवेंट को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस धमाकेदार मुकाबले के अलावा रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। साथ ही लिव मॉर्गन और शायना बैजलर के बीच SmackDown विमेंस टाइटल के लिए सिंगल्स मैच होने जा रहा है।

