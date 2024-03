WWE ने Bray Wyatt के पिता और अंकल को लेकर किया बहुत बड़ा ऐलान, Triple H की भी प्रतिक्रिया सामने आई

WWE Hall of Fame: WWE ने हाल ही में ऐलान किया है कि यूएस एक्सप्रेस (US Express) को इस साल हॉल ऑफ फेम (Hall of Fame) में शामिल किया जाएगा। यूएस एक्सप्रेस टीम में माइक रोटुंडा (Mike Rotunda) और बैरी विंडहैम (Barry Windham) शामिल हैं। इन दोनों दिग्गजों को रेसलमेनिया (WrestleMania 40) वीकेंड के दौरान यह सम्मान दिया जाएगा।

यूएस एक्सप्रेस ने 1984 में WWE में डेब्यू किया था और इस दौरान उन्होंने काफी सफलता भी हासिल की थी। यह दोनों दो बार टैग टीम चैंपियन बनने में कामयाब हुए थे। आपको बता दें कि इन दोनों ने 1985 में हुए पहले WrestleMania में हिस्सा लिया था और अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड किया था। हालांकि, वो अपने टाइटल को हार गए थे।

इस बीच WWE ने माइक रोटुंडा और बैरी विंडहैम को Hall of Fame में शामिल करने का ऐलान करते हुए लिखा,

"ब्रेकिंग, Ringer ने जैसे सबसे पहले रिपोर्ट किया द यूएस एक्सप्रेस को इस साल Hall of Fame क्लास ऑफ 2024 में शामिल किया जाएगा।"

माइक रोटुंडा और बैरी विंडहैम दोनों रिश्तेदार हैं। रोटुंडा ने विंडहैम की बहन स्टैफनी के साथ शादी की थी। यह पहला मौका है जब माइक को Hall of Fame में शामिल किया जाएगा। फैंस को बता दें कि माइक रोटुंडा के दोनों बेटे ब्रे वायट और बो डैलस भी कंपनी का हिस्सा रहे हैं। ब्रे का पिछले साल निधन हो गया था और वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि ब्रे वायट को इस साल Hall of Fame में शामिल किया जा सकता है, लेकिन कंपनी ने इस साल उनके पिता को यह सम्मान दिया है।

WWE द्वारा यूएस एक्सप्रेस को Hall of Fame में शामिल किए जाने के बाद ट्रिपल एच ने क्या कहा?

यूएस एक्सप्रेस को हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने के ऐलान के बाद ट्रिपल एच की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। हंटर ने खुद इन दोनों दिग्गजों को यह जानकारी वीडियो कॉल के जरिए दी है। ट्रिपल एच ने इस बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा,

"पहले WrestleMania से लेकर Hall of Fame तक। माइक रोटुंडा और बैरी विंडहैम एक लैजेंड्री टैग टीम, जिनका हमारे बिजनेस के साथ बहुत खास रिश्ता रहा है। उनका असर आने वाले जनरेशन पर भी देखने को मिलेगा। मुझे यूएस एक्सप्रेस को यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि उन्हें Hall of Fame में शामिल किया जाएगा।"

