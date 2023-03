WWE ने King & Queen of the Ring इवेंट का किया ऐलान, जानिए कहाँ और कब होगा इसका आयोजन?

King & Queen of the Ring: WWE फिर से एक बार मिडिल ईस्ट में एक बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट करने वाला है। हाल ही में WWE ने यह ऐलान किया है कि 27 मई को सऊदी अरब के जेद्दा में किंग एन्ड क्वीन ऑफ द रिंग (King & Queen of the Ring) इवेंट का आयोजन होगा।

WWE मिडिल ईस्ट में साल में एक या दो बड़े शो होस्ट करता है। हालिया Raw के एपिसोड में कंपनी ने सऊदी अरब में King & Queen of the Ring इवेंट की घोषणा की। हालांकि, अभी इस बारे में यह जानकारी नहीं मिली है कि इस इवेंट में टूर्नामेंट के सभी मैच होंगे या केवल फाइनल होगा।

"बड़ी खबर: WWE King & Queen of the Ring वापस आ रहा है।"

हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि कंपनी मई में दो PLE होस्ट कर सकती है। Blacklash 2023 इवेंट 6 मई को आयोजित होगा। फिलहाल इसकी लोकेशन पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। King of the Ring टूर्नामेंट की शुरूआत 1993 में हुई थी। वहीं, Queen of the Ring पहली बार साल 2021 में अस्तित्व में आया था, जिसे ज़ेलिना वेगा ने जीता था। पिछले King of the Ring टूर्नामेंट को साल 2021 में ज़ेवियर वुड्स ने जीता था।

WWE King & Queen of the Ring 2023 के वीडियो पैकेज में नहीं दिखने पर पूर्व विनर्स ने जताई नाराजगी

हालिया Raw के एपिसोड में WWE के द्वारा रिलीज किए गए वीडियो पैकेज में साल 2021 के King & Queen of the Ring के विनर्स ज़ेवियर वुड्स और ज़ेलिना वेगा नहीं दिखे थे, जिसके बाद दोनों ही स्टार्स ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई। जेलिना वेगा ने WWE को ताना देते हुए कहा,

"पहली और अंतिम Queen of the Ring के वीडियो में नहीं दिखने से मैं खुश हूँ।"

वहीं वुड्स ने वीडियो को फिर से एडिट करके पोस्ट किया, जिसमें वो नज़र आ रहे हैं।

अब देखना दिलचस्प होगा कि इस साल कौन King & Queen of the Ring बनकर सामने आता है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes