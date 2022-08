WWE ने Clash at the Castle के लिए बड़े चैंपियनशिप मैच का किया ऐलान, 41 साल की फेमस Superstar को लंबे समय बाद मिला मौका

Clash at the Castle: WWE SmackDown के एपिसोड द्वारा क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) के लिए एक बड़े मैच का ऐलान देखने को मिल गया है। दरअसल, शायना बैजलर (Shayna Baszler) ने एक गोंटलेट मैच में जीत दर्ज की थी और इसी कारण अब उन्हें लिव मॉर्गन (Liv Morgan) के खिलाफ स्मैकडाउन (SmackDown) विमेंस चैंपियनशिप के लिए यूके के इवेंट में मैच मिलेगा।

WWE Clash at the Castle के लिए बड़े चैंपियनशिप मैच का हुआ ऐलान

SmackDown के एपिसोड के लिए WWE ने एक गोंटलेट मैच का पहले ही ऐलान कर दिया था और बताया था कि इस मैच के विजेता को SmackDown विमेंस टाइटल के मुकाबला दिया जाएगा। मैच के पहले लिव मॉर्गन का इंटरव्यू सैगमेंट देखने को मिला था और यहां सोन्या डेविल ने आकर उनकी अगली चैलेंजर बनने का दावा किया था।

बाद में आलिया के खिलाफ सोन्या ने गोंटलेट मैच की शुरुआत की और वो पूर्व NXT स्टार को एलिमिनेट करने में सफल रहीं। बाद में राकेल रॉड्रिगेज ने एंट्री की और मैच के दौरान उनका दबदबा रहा। उन्होंने सोन्या डेविल को एलिमिनेट कर दिया और इसके बाद उन्होंने एलिमिनेशन की स्ट्रीक बनाई। उन्होंने शॉट्जी, जाया ली और नटालिया को भी एलिमिनेट कर दिया।

उन्हें मैच में काफी ताकतवर दिखाया जा रहा था और लग रहा था कि उनकी जीत होगी। शायना बैजलर अंतिम प्रतियोगी थीं और उन्होंने आकर राकेल को कड़ी टक्कर दी। अंत में वो इस सुपरस्टार को पिन करके मैच जीतने में सफल रहीं। काफी कम लोगों ने उम्मीद की थी कि शायना बैजलर की जीत होगी क्योंकि पिछले कुछ सालों से उनकी बुकिंग काफी निराशाजनक रही थी।

ट्रिपल एच के आने के बाद उनकी किस्मत बदल गई है। रोंडा राउजी इस समय WWE से सस्पेंड हैं और इसी कारण लिव मॉर्गन को एक नई स्टोरीलाइन शुरू करने की जरूरत थी। MMA दिग्गज शायना बैजलर सही मायने में उनके लिए अच्छी विरोधी रहेंगी। WWE ने अभी से शानदार मैचों को बुक करके Clash at the Castle के लिए हाइप बनानी शुरू कर दी है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far