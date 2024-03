WWE ने WrestleMania XL से पहले नई चैंपियनशिप को किया इंट्रोड्यूस, बड़े टूर्नामेंट के जरिए मिलेगा पहला चैंपियन

WWE: WWE ने रोड टू रेसलमेनिया (WrestleMania) के दौरान एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी पहले चैंपियन को क्राउन करने के लिए एक तरह के टूर्नामेंट का आयोजन करने वाली है। बता दें, WWE Speed टूर्नामेंट का X पर आयोजन होने वाला है। वहीं, Speed चैंपियनशिप के टूर्नामेंट की शुरूआत WrestleMania XL वीकेंड के दौरान 3 अप्रैल को होगी।

कंपनी हालिया टीवी इवेंट्स में एंजल गार्जा vs टायलर बेट, ओडिसी जोन्स vs सेड्रिक एलेक्जेंडर, जोन्स vs कैमरन ग्राइम्स, एलेक्जेंडर vs एक्सिऑम, एलेक्जेंडर vs ड्रैगन ली और ब्रॉन्सन रीड vs नाथन फ्रेजर मैच को पहले ही टेप कर चुकी है। WWE ने आज आधिकारिक रूप से Speed टूर्नामेंट का ऐलान किया। कोरी ग्रेव्स WWE के आधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में Speed टूर्नामेंट के बारे में बताते हुए दिख रहे हैं। माइकल कोल ने हाल ही में बताया था कि इन मैचों की अवधि 5 मिनट होगी लेकिन ग्रेव्स के अनुसार 3 मिनट लंबे मैच देखने को मिलेंगे। कोरी ने इस वीडियो में कहा,

"3 अप्रैल से WWE Speed का X पर प्रसारण होगा जो कि क्लासिक इन-रिंग कम्पटीशन में नया ट्विस्ट लेकर आएगी जहां WWE के सबसे फुर्तीले सुपरस्टार्स समय के साथ लड़ाई करेंगे। हमारे सुपरस्टार्स के पास अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए केवल तीन मिनट का समय होगा। ये तीन मिनट रोमांच से भरपूर होंगे जहां स्ट्रेटजी, ताकत और फुर्ती की टक्कर होगी।"

उन्होंने आगे कहा,

"यह केवल आम मैच नहीं होगा, यह एक रेस होगी और इसे जीतने वाले सुपरस्टार को एक प्राइज मिलेगा। यह प्राइज Speed चैंपियनशिप होगी। यही कारण है कि इस अनोखे टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार कर लें जहां हर एक मैच फिनाले होगा और हर एक सेकेंड किसी सुपरस्टार की लिगेसी की पुष्टि करेगा। WWE Speed का आयोजन 3 अप्रैल को X पर किया जाएगा।"

ऑफिशियल्स ने Speed टूर्नामेंट के लिए कुछ मैचों को फिर से टेप किया क्योंकि कुछ रीमैच देखने को मिले थे।

WWE को X के साथ बड़ी स्ट्रीमिंग डील मिली है

WWE ने काफी समय पहले यह ऐलान किया था कि कंपनी अपने नए Speed सीरीज का X पर प्रसारण करने वाली है। अब यह कंफर्म हो चुका है कि इस टूर्नामेंट की शुरूआत 3 अप्रैल से होने वाली है। हालांकि, अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया है कि इस टूर्नामेंट का प्रसारण कितने बजे होगा।

पिछले रिपोर्ट में बताया गया था कि WWE के X के साथ डील के बाद Speed को लॉन्च किया गया था। अफवाहों की माने तो इस शो के साप्ताहिक तौर पर प्रसारण होने की अफवाहें थी।