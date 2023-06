WWE ने Raw के लिए बहुत बड़े चैंपियनशिप मैच का किया ऐलान, फेमस Superstar अपने नए टाइटल को पहली बार करेगा डिफेंड

Rhea Ripley: WWE में इस समय रिया रिप्ली (Rhea Ripley) जबरदस्त काम कर रही हैं। ड्राफ्ट में इस साल उन्हें रेड ब्रांड में डाला गया। इससे पहले उन्होंने शार्लेट फ्लेयर (Charlotte Flair) को हराकर स्मैकडाउन (SmackDown) विमेंस चैंपियनशिप हासिल की थी।

रिया रिप्ली के बड़े मैच का ऐलान अब कर दिया गया है। वो अपने टाइटल को नटालिया के खिलाफ डिफेंड करेंगी। इस साल की शुरूआत में उन्होंने विमेंस रॉयल रंबल मैच जीता था। इसके बाद WrestleMania में भी जीत हासिल की। पिछले हप्ते रिया रिप्ली को नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप दी गई।

WWE ने ऐलान किया कि रिया रिप्ली नटालिया के खिलाफ विमेंस वर्ल्ड चैंपियन के रूप में अपने पहले टाइटल को डिफेंड करेंगी। आपको बता दें Night of Champions 2023 में भी नटालिया के खिलाफ रिप्ली ने अपना टाइटल डिफेंड किया था। वहां पर 70 सेकेंड में रिप्ली ने जीत हासिल कर ली थी। Raw में दोनों के बीच अगले हफ्ते बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

टाइटल रिटायर होने से पहले रिप्ली ने लगातार दो प्रीमियम लाइव इवेंट में SmackDown विमेंस चैंपियनशिप का बचाव किया था। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन Raw में विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनेगा।

WWE Night of Champions 2023 में Rhea Ripley की हुई थी जीत

रिया रिप्ली और नटालिया के बीच इस बार मैच अच्छा होगा। रिप्ली को कड़ी टक्कर इस बार नटालिया द्वारा मिलेगी। नटालिया को डॉमिनिक मिस्टीरियो से सावधान रहना पड़ेगा। Night of Champions 2023 में नटालिया को डॉमिनिक की दखलअंदाजी की वजह से ही हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी ऐसा हुआ तो फिर फैंस को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे अगर डॉमिनिक मैच में आए तो फिर कोडी रोड्स भी आ सकते हैं। WWE Money in the Bank 2023 में कोडी का मुकाबला मिस्टीरियो के साथ होगा।

उम्मीद के मुताबिक रिप्ली अपना टाइटल डिफेंड कर लेंगी। कंपनी ने उनके लिए आगे भी तगड़ा प्लान बनाया होगा। नटालिया को चैंपियन बनाकर कंपनी को कुछ फायदा नहीं होगा। जो भी हो लेकिन फैंस चाहेंगे कि उन्हें एक अच्छा मैच देखने को मिले।

