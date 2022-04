WWE ने NXT के लिए बहुत बड़े मैचों का किया ऐलान, दिग्गज SmackDown स्टार मचाएगा बवाल?

SARRAY(サレイ) @SarrayWWE twitter.com/tiffstrattonww… You can’t beat Sarray when I become “the Warrior of the Sun”

You can’t beat Sarray when I become “the Warrior of the Sun” 🔥🔥🔥 twitter.com/tiffstrattonww…

You won’t even be able to see the sun when I’m done with you Tuesday