3 कारण क्यों WWE Backlash 2023 में The Bloodline की सिक्स-मैन टैग टीम मैच में हार नहीं होनी चाहिए

The Bloodline: WWE ने अपने अगले इवेंट बैकलैश (Backlash) 2023 के लिए बहुत बड़े सिक्स-मैन टैग टीम मैच का ऐलान कर दिया है। बता दें, WWE Backlash में द ब्लडलाइन (The Bloodline) के द उसोज़ (The Usos) & सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) का केविन ओवेंस (Kevin Owens), सैमी ज़ेन (Sami Zayn) & मैट रिडल (Matt Riddle) से सामना होगा। खास बात यह है कि WWE ने इस मैच का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया।

इस मैच के बुक होने के बाद से ही कई लोग नतीजे का अनुमान लगाने लगे हैं। देखा जाए तो इस बड़े मुकाबले में द ब्लडलाइन का हारना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों WWE Backlash 2023 में द ब्लडलाइन की हार नहीं होनी चाहिए।

3- द उसोज़ को WWE के दो लगातार प्रीमियम लाइव इवेंट्स में हार के लिए बुक करना सही नहीं रहेगा

द उसोज़ को WrestleMania 39 में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। बता दें, ये दोनों भाई इस इवेंट में सैमी ज़ेन & केविन ओवेंस को हाथों अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स हार गए थे। यही कारण है कि द ब्लडलाइन को Backlash 2023 में हार के लिए बुक करना सही नहीं रहेगा।

अगर द ब्लडलाइन इस इवेंट में केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन & मैट रिडल के खिलाफ जीत हासिल करने में नाकाम रहती है तो यह द उसोज़ की WWE प्रीमियम लाइव इवेंट्स में लगातार दूसरी हार होगी। देखा जाए तो द उसोज़ जैसी टॉप टैग टीम को बड़े इवेंट्स में लगातार हार मिलना सही नहीं रहेगा और इससे उनके मोमेंटम में काफी कमी आ सकती है।

2- WWE Backlash 2023 में हार से द ब्लडलाइन फैक्शन को काफी नुकसान हो सकता है

अगर WWE Backlash 2023 में सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस & मैट रिडल की जीत होती है तो इससे ना केवल द उसोज़ बल्कि द ब्लडलाइन को भी काफी नुकसान होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि केविन ओवेंस & सैमी ज़ेन ने कुछ ही समय पहले टीम के रूप में काम करना शुरू किया है। वहीं, मैट रिडल को भी इस टीम को जॉइन किए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है।

इसके ठीक विपरीत द ब्लडलाइन को अस्तित्व में आए हुए काफी समय हो चुका है। यही नहीं, द उसोज़ & सोलो सिकोआ को साथ मिलकर काम करने का काफी अनुभव है। यही कारण है कि अगर यह नई टीम द ब्लडलाइन जैसी मजबूत और अनुभवी फैक्शन को हराती है तो इससे WWE के इस बड़े फैक्शन को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

1- WWE सुपरस्टार रोमन रेंस द ब्लडलाइन से द उसोज़ को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं

WWE में मौजूदा समय में सोलो सिकोआ को काफी स्ट्रॉन्ग बुकिंग दी जा रही है। यही कारण है कि अगर WWE ने Backlash 2023 में द ब्लडलाइन को हराने का प्लान बनाया है तो इस इवेंट में होने जा रहे मैच में जे या जिमी उसो के पिन होने की संभावना ज्यादा होगी। बता दें, पॉल हेमन ने SmackDown के आखिरी एपिसोड में संकेत देने की कोशिश की थी कि रोमन रेंस की द उसोज़ के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।

यही कारण है कि अगर Backlash 2023 में द ब्लडलाइन को हार मिलती है तो रोमन रेंस का द उसोज़ के प्रति गुस्सा फूट सकता है। संभव है कि रोमन रेंस इसके बाद द उसोज़ को द ब्लडलाइन से बाहर निकाल सकते हैं। हालांकि, इस स्थिति में द ब्लडलाइन दो टुकड़ों में बंट जाएगा और इस फैक्शन के भविष्य के लिए यह बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा।

