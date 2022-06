WWE ने पूर्व चैंपियन को लेकर किया बहुत बड़ा बदलाव, फैंस की निराशा का जवाब देते हुए दिग्गज ने दी प्रतिक्रिया

WWE रॉ (Raw) स्टार सिएम्पा (Ciampa) को मेन रोस्टर में कई हफ्ते बिताने के बाद एक बार फिर नया थीम सॉन्ग दिया गया है। कुछ सालों पहले NXT में अपने हील रन के दौरान उनका थीम सॉन्ग No One Will Survive था और यह फैंस के बीच काफी मशहूर था। इस साल रेड ब्रांड में आने के बाद उनके नाम को छोटा करके केवल सिएम्पा कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें Fight To Survive नाम का नया थीम सॉन्ग भी दिया गया है।

कई फैंस को यह चीज पसंद नहीं आई और इसको लेकर सिएम्पा ने इंस्टाग्राम पर उन्हें संबोधित भी किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा था कि वह इस गाने को पसंद करते हैं क्योंकि इसके बोल उनपर पूरी तरह से सूट होते हैं। उनका मानना है कि पिछले सॉन्ग की अपेक्षा नया वाला सही संदेश भेजता है। Raw से पहले शूट किए WWE मेन इवेंट में सिएम्पा ने नए सॉन्ग के साथ डेब्यू किया था।

सिएम्पा ने बताया कि WWE में वह ढेरों सुपरस्टार्स का सामना करना पसंद करेंगे

NXT में सिएम्पा का काम शानदार रहा था और जॉनी गार्गानो के साथ उनकी दुश्मनी को खूब पसंद किया गया था। उन्होंने NXT चैंपियनशिप को दो बार अपने नाम किया था। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने Raw में आने और अपने फेवरेट विरोधियों के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा,

"मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट आना अभी बाकी है। Raw में मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि यहां मेरे सामने 20 या उससे अधिक नए विरोधी खड़े हैं। केविन ओवेंस, सैथ रॉलिंस, एजे स्टाइल्स, ऐज और ऐसे तमाम सुपरस्टार्स यहां मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं रिंग में उतर सकता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मैं पहली बार लड़ सकता हूँ।"

Raw में सिएम्पा को मुस्तफा अली के साथ प्रोग्राम में रखा गया था। यह दोनों ही काफी टैलेंटेड सुपरस्टार हैं और यदि इन्हें लगातार मौके दिए जाएंगे तो फिर वो कंपनी में काफी कुछ हासिल कर सकते हैं।

