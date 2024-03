"Roman Reigns के बिना उनकी कोई स्टोरी नहीं रहती"- WWE Superstar को लेकर मौजूदा कमेंटेटर ने दिया बड़ा बयान

Roman Reigns & Cody Rhodes: WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स (Cody Rhodes) का रेसलमेनिया (WrestleMania XL) मैच हर रेसलिंग फैन की बातचीत का हिस्सा है। 2022 में WWE में वापस आए कोडी ने अपनी स्टोरी को फिनिश करने की बात कई बार की है। इसे लेकर अब पूर्व WWE चैंपियन ने अपने विचार रखे हैं।

SmackDown के मौजूदा कमेंटेटर कोरी ग्रेव्स ने हाल में Short and to the Point के साथ बातचीत में इस बारे में बात की थी। उन्होंने कोडी के वर्क एथिक और फैंस के साथ कनेक्ट करने की क्षमता पर अपने विचार रखे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से कोडी ने अपने कैरेक्टर को इतना पसंदीदा बना दिया, जबकि फैंस कभी जॉन सीना के बहुत अच्छा होने पर नाराज हो जाते थे। उन्होंने रोमन के दुश्मन रोड्स की तारीफ में कहा,

"कोडी रोड्स ने 2024 में हीरो होने की परिभाषा को बदलकर रख दिया है। आज के दौर में, जहां पिछले दो दशक में हमें नहीं लगता था कि यह संभव है, उन्होंने कुछ अद्भुत कर दिया है। फैंस जॉन सीना के क्लीन कट गुड किरदार को नापसंद करते थे। उनका मानना था कि हमें सुपरमैन नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा कोई चाहिए था, जो थोड़ा हटकर और थोड़ा खतरनाक भी हो। इसके बाद कोडी आ गए जो एक वाइट मैन हैं और फैंस को यह पसंद आया।"

कोरी ग्रेव्स का मानना था कि रोमन रेंस के बिना कोडी की स्टोरी का कोई मतलब नहीं रहता। ग्रेव्स मानते हैं कि रोमन रेंस ने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में काम किया है, उसकी वजह से ही यह संभव हो पाया है। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा,

"कोडी रोड्स की स्टोरी का कोई मतलब नहीं रह जाता, अगर रोमन रेंस पिछले कई सालों में वह मेहनत नहीं करते जो वह करते आए हैं। अगर हर बार अपने काम से रोमन धमाल नहीं मचाते तो कोडी के किसी भी तरह के प्रभाव का कोई असर नहीं होने वाला था। यह मैच लगातार दो साल से WrestleMania हेडलाइन कर रहा है और फैंस इसे सेलआउट भी कर रहे हैं, ताकि वह स्टोरी को फिनिश होते हुए देख पाएं।"

WWE SmackDown में Cody Rhodes और Roman Reigns आमने सामने होंगे

कोडी रोड्स इस हफ्ते Raw की शुरुआत में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस के साथ सैगमेंट का हिस्सा बने थे। इसमें उन्होंने पिछले SmackDown एपिसोड में द रॉक द्वारा दिए गए चैलेंज को लेकर बात की थी। कोडी ने कहा कि वह SmackDown में मौजूद रहेंगे और उनके सामने ही अपना फैसला सुनाएंगे।