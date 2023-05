WWE दिग्गज Vince McMahon और The Rock के बीच हुई बात, रिंग में जल्द हो सकती है धमाकेदार एंट्री?

Vince McMahon: WWE दिग्गज विंस मैकमैहन (Vince McMahon) ने इस साल जनवरी में दोबारा वापसी की और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए। उनके आने के बाद कई चीजें बदल भी गई। खैर अब द रॉक (The Rock) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। CNBC Squawk on the Street के हालिया कमेंट्स के अनुसार विंस और द रॉक के बीच बातचीत हुई।

लंबे समय से द रॉक WWE रिंग में नज़र नहीं आए। WWE और UFC अब साथ में काम करते हुए नज़र आएंगे। इस बात पर द रॉक ने भी नज़र बनाई होगी। द रॉक हाल ही में CNBC Squawk on the Street पर दिखे। उनसे वहां पर कुछ सवाल पूछे गए थे। उनसे रेसलिंग के क्षेत्र में कुछ बड़े सौदे किए जाने के बारे में पूछा गया था। रॉक ने कहा,

हां रेसलिंग के क्षेत्र में कुछ बड़े सौदे हुए हैं। मैं दूसरे दिन ही विंस के साथ जुड़ा।

इसके बाद द रॉक ने Ari Emanue के साथ विंस मैकमैहन की साझेदारी को लेकर बात की। उन्होंने विंस की तारीफ की। साथ ही साथ WWE और UFC के साथ आने को भी अच्छा बताया। रॉक ने कहा कि वो इसके लिए बहुत उत्सुक है। रॉक और विंस की बात हुई तो फिर कुछ ना कुछ दोनों ने प्लान भी बनाया होगा। शायद बहुत जल्द WWE रिंग में भी रॉक नज़र आ सकते हैं।

The Rock की WWE रिंग में वापसी कब होगी?

WWE रिंग में करीब सात साल से द रॉक ने कोई मैच नहीं लड़ा। फैंस अब उनका मुकाबला WWE रिंग में देखना चाहते हैं। इस साल की शुरूआत में कहा जा रहा था कि WrestleMania 39 में उनका मैच रोमन रेंस के साथ होगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले ये भी कहा जा रहा था कि मेंस रॉयल रंबल मैच में वो एंट्री करेंगे। ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। वैसे रॉक रिंग में वापसी की इच्छा कई बार जता चुके हैं। वो एक अंतिम मैच के लिए वापसी करना चाहते हैं। फैंस रेंस के साथ उनका ड्रीम मैच देखना चाहते हैं। कंपनी ने जरूर कुछ ना कुछ प्लान इस मुकाबले के लिए बनाया होगा।

