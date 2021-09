WWE Extreme Rules में रोमन रेंस vs 'डीमन' फिन बैलर के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच का नतीजा हुआ लीक?

WWE एक्सट्रीम रूल्स (Extreme Rules) पीपीवी का आयोजन 26 सितंबर (भारत में 27 सितंबर) को होने वाला है। इस पीपीवी में अभी तक कई मैचों का ऐलान किया जा चुका है। अब शो में होने वाले 4 चैंपियनशिप मैचों को लेकर बेटिंग ओड्स सामने आ गए हैं और यह काफी ज्यादा चौंकाने वाला भी है।

सबसे ज्यादा फैंस यह बात जानना चाहते हैं कि आखिर रोमन रेंस और 'डीमन' फिन बैलर के बीच होने वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच का नतीजा क्या होने वाला है। आपको बता दें कि Bet Online के मुताबिक बेटिंग ओड्स में रोमन रेंस फेवरेट हैं और उनकी जीत के चांस सबसे ज्यादा हैं। इसका मतलब साफ है कि वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर सकते हैं।

हाल ही में रोमन रेंस ने फिन बैलर को SmackDown के एपिसोड में हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन किया था। हालांकि WWE ने Extreme Rules के लिए दोनों सुपरस्टार्स के बीच एक और मुकाबला बुक किया, जिसके बाद यह बात सामने आई कि फिन बैलर अपने डीमन किरदार में इस मैच को लड़ेंगे।

डीमन किंग की वापसी के बाद यह कयास लगने शुरू हो गए कि क्या रोमन रेंस अपने टाइटल को हार सकते हैं, लेकिन बैटिंग ओड्स जरूर इसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं।

WWE Extreme Rules में देखने को मिलेगा कोई नया चैंपियन?

Extreme Rules पीपीवी के लिए WWE ने अभी तक 5 चैंपियनशिप मैचों का ऐलान किया है। इसमें इन चैंपियनशिप के लिए, रोमन रेंस vs डीमन बैलर (यूनिवर्सल चैंपियनशिप), एलेक्सा ब्लिस vs शार्लेट फ्लेयर (Raw विमेंस चैंपियनशिप), बैकी लिंच vs बियांका ब्लेयर (Smackdown विमेंस चैंपियनशिप), डेमियन प्रीस्ट vs शेमस (यूएस चैंपियनशिप) बेटिंग ओड्स सामने आ गए हैं।

बैटिंग ओड्स के मुताबिक Extreme Rules में नया चैंपियन मिलने की उम्मीद काफी कम है और कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग सभी चैंपियंस अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन कर लेंगे।

वैसे अभी Extreme Rules पीपीवी में एक हफ्ता बाकी है और इसमें पूरी तरह से फेरबदल की संभावना बरकरार है। WWE कई बार खुद भी अंतिम समय में अपने फैसले को बदल देती है, तो अगर कोई नया चैंपियन Extreme Rules में देखने को मिलता है, तो इसमें किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए।

खैर, Extreme Rules से पहले Raw और SmackDown का एक-एक एपिसोड अभी बचा है। WWE पीपीवी के लिए और भी मैचों का ऐलान कर सकती है।

Edited by मयंक मेहता