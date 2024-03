WWE Raw में The Rock ने Cody Rhodes को लहूलुहान करके सही किया या गलत? Hall of Famer ने रखी अपनी राय 

The Rock & Cody Rhodes: WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और द रॉक (The Rock) रॉ (Raw) के हालिया एपिसोड में नजर आए थे। यह दोनों ना सिर्फ पहले बल्कि आखिरी सैगमेंट में भी दिखाई दिए थे। इस बीच रॉक ने अमेरिकन नाईटमेयर को लहूलुहान किया था, जिसे लेकर Hall of Famer ने अपनी राय रखी है।

बुली रे ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस सैगमेंट में हुए खून के बहाव को लेकर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा,

"जब ऐसा सही समय पर, और वह भी सही स्टोरी, एवं सही टैलेंट के साथ किया जाता है जिसमें कि कोई स्पष्ट परिणाम दिमाग में हो तो यह सही है क्योंकि खून मतलब पैसा है। जब इसको बिना किसी मतलब के और अजीब तरीके से किया जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है।"

Expand Tweet

रेसलिंग दिग्गज ने बताया WWE Raw में द रॉक और कोडी रोड्स वाले सैगमेंट में क्या मिसिंग था?

बुली रे ने हाल में Busted Open पॉडकास्ट में बताया कि WWE Raw के अंतिम पलों में आखिर क्या होना चाहिए था। उनका मानना था कि आखिरी के पलों में रोमन रेंस को नजर आना चाहिए था जिससे ऐसा लगता कि कोडी रोड्स पर द रॉक द्वारा किया गया यह अटैक उनके इशारे पर किया गया था। उससे ऐसा लगता कि वह ही इसके मास्टरमाइंड हैं।

बुली रे ने कहा

"अगर पॉल हेमन वहां हैं तो फिर यह भी संभव है कि ट्राइबल चीफ भी वहीं होंगे, नहीं? मुझे उस लास्ट सैगमेंट में यह देखना अच्छा लगता कि रॉक ,कोडी रोड्स पर अटैक कर रहे हैं कि तभी शो खत्म होने में आखिरी 15 सेकेंड्स बचे हुए हैं। उस समय अंधेरे में से कैमरे की तरफ एक परछाई चलती हुई नजर आती। वह जब और चलती हुई नजदीक आती तो आपको थोड़े समय में यह क्लियर हो जाता कि यह तो ट्राइबल चीफ हैं।"

अगले हफ्ते होने वाले Raw के एपिसोड में रोमन रेंस और द रॉक दोनों दिखाई देने वाले हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिकन नाईटमेयर अपना बदला लेने में कामयाब होते हैं या नहीं।